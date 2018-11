Il trono di spade: George R.R. Martin conferma il titolo ufficiale della prima serie prequel

Ancora un'anticipazione sulla prima delle serie prequel de Il trono di spade in preparazione. Stavolta ci ha pensato il creatore di questo universo, George R.R. Martin in persona, a rivelare il titolo ufficiale della serie tv in arrivo. Martin ha confermato in un post pubblicato sul suo sito ufficiale che la serie prequel si intitolerà The Long Night.

Solo pochi giorni fa è stato annunciato che nel cast del prequel de Il trono di spade troveremo la diva Naomi Watts.

"Non potrei essere più eccitato" ha scritto Martin. "Benvenuta a Westeros, Naomi".

La serie prequel sarà firmata da Jane Goldman, che ha adattato Kingsman, The Woman In Black e Kick-Ass per il grande schermo e racconterà la discesa del mondo dall'età dell'oro degli eroi nella sua ora più buia. Solo una cosa è certa: dagli orripilanti segreti della storia di Westeros alla vera origine dei bianchi camminatori, i misteri dell'Oriente, gli Stark della leggenda ... non è la storia che pensiamo di conoscere.

Martin anticipa che "Jane e il suo team sono attualmente impegnati nel casting a Londra, altri nomi saranno annunciati presto. In più, ci sono ancora un paio di possibili prequel in fase di sviluppo. Non posso anticipare il soggetto dei progetti, anche se vorrei".

Al momento sarebbero cinque gli spinoff de Il trono di spade che HBO sta sviluppando. Prima, però, la serie dovrà approdare a una conclusione con l'arrivo dell'ottava e ultima stagione sul piccolo schermo.

