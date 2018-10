Il Trono di Spade: Naomi Watts tra i protagonisti della serie prequel

La serie prequel de Il Trono di Spade ha trovato la sua prima protagonista: l'attrice Naomi Watts!

Il progetto sarà scritto da Jane Goldman e prodotto dallo scrittore George R.R. Martin, autore anche della storia alla base del potenziale show proprio insieme alla sceneggiatrice.

Il pilot prodotto per la HBO sarà ambientato migliaia di anni prima degli eventi mostrati nello show che si concluderà nel 2019 e seguirà l'ora più buia di Westeros, svelandone i segreti oscuri, i misteri d'Oriente e la storia dei leggendari Stark.

Il team della produzione non ha rivelato i dettagli del personaggio affidato alla Watts, anticipando solo che sarà una carismatica donna coinvolta nell'alta società e che nasconde un segreto oscuro.

Goldman sarà coinvolta nel progetto anche come showrunner e produttrice, in collaborazione con Martin, Vince Gerardis e Daniel Zelaman.

Il pilot, come accaduto con la serie originale, avrà come protagonisti numerosi personaggi per raccontare una storia ricca di spunti narrativi. Essendo ambientata migliaia di anni prima di quanto mostrato in Il trono di spade non ci sarà ovviamente il ritorno di nessuno degli interpreti amati dai fan, scoprendo però le origini delle casate destinate a lottare a lungo per il potere e della mitologia portata sul piccolo schermo.

Naomi Watts è stata recentemente protagonista della serie Gypsy, targata Netflix, e prossimamente ritornerà al cinema con Ophelia .