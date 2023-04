Il Trono di Spade, George R. R. Martin non voleva che il titolo del nuovo spin-off "suonasse come una sitcom"

Qualche giorno fa, tra i vari annunci targati Warner Bros. Discovery, è arrivata anche l'ufficialità di un nuovo spin-off prequel de Il Trono Di Spade, per ora apparentemente intitolato A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, e non come è solitamente chiamata la serie di racconti da cui prende spunto. A spiegare il perché di questa scelta è George R. R. Martin in persona sul suo blog.

L'universo de Il trono di spade verrà ampliato nuovamente con la serie tv prequel A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, che da noi si chiamerà probabilmente Il Cavaliere dei Sette Regni, basata su dei racconti scritti da George R.R. Martin a cui più comunemente ci riferisce con il titolo Tales of Dunk and Egg.

Questi sono infatti incentrati sul futuro Lord Commander dei Cavalieri del Re Ser Duncan e il suo scudiero, Egg. Ma perché, allora, lo show di HBO non riprenderà questo titolo?

Il Trono di Spade: cosa dobbiamo aspettarci da Il cavaliere dei sette regni

A spiegarlo è stato proprio l'autore dei libri in un recente post sul suo blog personale, come riporta anche Deadline.

"Il titolo di lavorazione della serie sarà 'A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight'. Non so se resterà tale o sarà cambiato alla fine, non posso dirlo con certezza... Ma di certo non sarà qualcosa tipo 'Tales of Dunk & Egg' o 'The Adventures of Dunk & Egg' o 'Dunk & Egg'" ha premesso.

"Adoro Dunk & Egg, e so che i fan si riferiscono ai miei racconti chiamandoli 'le storie di Dunk & Egg'" ha poi continuato "_Ma ci sono milioni di persone che non conoscono le storie, e il titolo deve intrigare anche loro. Se non conosci già i personaggi, un titolo come Dunk & Egg potrebbe quello di una sitcom. 'Laverne & Shirley'. 'Abbott & Costello'. 'Beavis & Butthead'. Per cui no, vogliamo la parola 'cavaliere' nel titolo. I cavalieri e la cavalleria sono dei temi centrali di questi storie".

Sappiamo che lo show ha già ottenuto un full series order - per cui seguiremo il progetto dall'inizio alla fine -, e che il pilot è già stato scritto. Martin, si legge sempre su Deadline, non sarebbe ancora sicuro di quanti episodi sarà composta la prima stagione, ma ha ipotizzato 6 come numero, sebbene "non sia ancora stato stabilito con certezza".

E voi, quanto hype avete per A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight?