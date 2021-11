Il trono di spade, Gemma Whelan: "La mancata regia nelle scene di sesso ha portato a un pasticcio frenetico"

Come ben sanno i fan della serie HBO, Il trono di spade contiene alcune delle scene di sesso più piccanti del piccolo schermo. Ma secondo l'interprete di Yara Greyjoy Gemma Whelan, quelle scene intime sono state realizzate in modo caotico, senza una vera regia.

Il trono di spade: l'attrice Gemma Whelan in una foto della serie

Durante la promozione del suo nuovo dramma poliziesco su ITV, The Tower, Gemma Whelan ha commentato con il Guardian il modo in cui venivano girate le scene di sesso ne Il trono di spade senza l'aiuto di un coordinatore di intimità che aiutasse a coreografare o impostare le riprese:

"Di solito ci dicevano 'Quando gridiamo azione, partite!', e si rivelavano una sorta di pasticcio frenetico. Dovevamo fare tutto da soli. C'era una scena in un bordello con una donna e lei era così esposta che abbiamo parlato insieme di dove sarebbe stata la telecamera e di cosa preferisse fare. Un regista poteva dire, 'Mordile un po' le tette, poi schiaffeggiale il sedere e via!', ma io ne parlerei sempre con l'altro attore o attrice".

Il trono di spade: Alfie Allen e Gemma Whelan in una scena di Nata dalla tempesta

Il consenso reciproco e la discussione sono stati portati avanti nel suo lavoro con Alfie Allen, che ne Il trono di spade interpretava il fratello di Yara Greyjoy, Theon. In un episodio durante la seconda stagione dello show, i due personaggi sono coinvolti in una scena di sesso mentre vanno a cavallo insieme, uno dei momenti più discussi dello show per via della sua natura incestuosa.

"Alfie mi ha chiesto, 'Ti va bene? Come faremo a farla funzionare?' È un passo nella giusta direzione."

In precedenza Gemma Whelan aveva spiegato durante il Graham Norton Show che la sequenza dell'incesto a cavallo era stata la scena della sua audizione: "Ho dovuto farla con una sedia, guardando dritto davanti a me in modo molto drammatico, con il direttore del casting nella stanza e questo cameraman molto imbarazzato".