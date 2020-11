Il Trono di Spade 8, Maisie Williams sulla scena di sesso di Arya: "Pensavo fosse uno scherzo"

Considerata la fama di burloni che hanno gli showrunner de Il Trono di Spade, è lecito pensare, come ha fatto Maisie Williams, che una scena del copione possa essere solo uno scherzo, vero? Specialmente quando la scena in questione riguarda Arya e una notte di sesso prima di una grande battaglia.

Beh, è esattamente quello che è successo quando la Williams ha ricevuto la sceneggiatura del secondo episodio dell'ottava e ultima stagione della serie, "A Knight of the Seven Kingdoms", dove Arya e Gendry (Joe Dempsie) decidono di passare insieme la notte prima dell'imminente scontro.

"All'inizio ho pensato fosse davvero uno scherzo" raccontava Maisie a Entertainment Weekly poco dopo la messa in onda americana dell'episodio, riferendosi all'abitudine di David Benioff e D.B. Weiss di mandare per scherzo dei copioni con delle scene fasulle al cast "'Yo, bella questa', gli dissi. Ma loro mi risposero 'No, guarda, quest'anno non abbiamo fatto scherzi del genere'. A quel punto ho esclamato 'Oh, c...o!" La conferma definitiva è arrivata durante la table read dell'episodio "Sono arrivata alla lettura del copione, ho visto la scena, e ho pensato 'Oh, lo stiamo facendo davvero. Quando dobbiamo girare? Devo andare in palestra! Ci sono così tante cose da fare...'".

Le riprese sono andate bene poi, per fortuna, anche se forse un po' affrettate nella fase finale "David e Dan mi hanno lasciato molta libertà nel girarla, mi hanno detto che potevo mostrare quello che più ero a mio agio nel far vedere. Così non ho lasciato che si vedesse molto, non credo sarebbe stato importante in quel momento, per Arya".

Tuttavia, come ricorda anche l'attrice "Una volta arrivato il momento di girare, siamo andati con più fretta, e David Nutter, che già di suo parla sempre velocissimo, ha iniziato a dire 'Ok, adesso arrivi e fai questo e quello e poi ti togli la tunica' per poi tornarsene dritto dietro la telecamera. Al che mi son detta 'Ok, facciamo così!'".

Il primo e il secondo episodio de Il Trono di Spade 8 andranno in onda da questa sera su Rai 4, in prima serata.