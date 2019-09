Il Trono di Spade agli Emmy 2019: il cast scherza con la stampa, tra "fughe", selfie e gelati!

Il Trono di Spade ha conquistato l'Emmy 2019 come Miglior Serie Drammatica e il cast, gli showrunner e i produttori hanno risposto alle domande della stampa al termine della cerimonia, dando vita a dei momenti molto divertenti come Emilia Clarke che ha cercato di nascondersi pur di non intervenire sulle polemiche legate al finale.

L'interprete di Daenerys Targaryen era insieme agli altri attori quando una giornalista ha posto l'ultima domanda sul destino del suo personaggio nell'ultima puntata della serie Il trono di spade, dando vita all'esilarante reazione di Emilia Clarke. L'attrice si è infatti abbassata per non farsi vedere e non essere costretta a rispondere a chi aveva chiesto: "Il finale è stato molto controverso, e mi chiedo quale sia stata la vostra reazione, in particolare per quanto riguarda, ovviamente, Daenerys". Al solo nominare il personaggio e il suo legame con i draghi, Emilia ha provato a "sparire" sotto lo sguardo dei suoi colleghi e amici. Kit Harington, pur ammettendo di non aver ancora visto il finale de Il Trono di Spade, è quindi intervenuto per difendere la serie tv.

La conferenza è stata però particolarmente divertente fin dai primi minuti con Nikolaj Coster-Waldau che è entrato mangiando un gelato, scomparendo poi dietro le quinte dopo pochi minuti. Gli attori erano particolarmente di buon uomore: Maisie Williams e Peter Dinklage hanno scherzato a lungo tra di loro ridendo, mentre Sophie Turner ha provato a nascondere D.B. Weiss dalle domande dei reporter e Lena Headey ha intrattenuto una conversazione.

Alfie Allen è stato poi chiamato a sorpresa a rispondere a un quesito legato al destino del Re della Notte, venendo preso alla sprovvista quando ha dovuto chiarire se si era deciso fin dall'inizio che Arya avrebbe ucciso il temibile nemico.

Peter Dinklage ha intonato alcune note di Strangers in the Night e ha ricordato come all'inizio de Il Trono di Spade alcuni membri del cast erano ancora dei bambini, mentre ora sono dei meravigliosi adulti "come accaduto a Conleth Hill".

Iain Glen, Allen e alcuni membri della produzione hanno inoltre colto l'occasione per scattare alcuni selfie.

Tra i momenti più curiosi c'è stata anche la rivelazione che il capitano dello Space Shuttle aveva quasi indovinato il finale.