Il Trono di Spade 8: dov'è andata Arya Stark? Gli showrunner svelano la sua destinazione!

L'ottava stagione de Il Trono di Spade si è conclusa con diversi epiloghi, tra cui un viaggio misterioso per Arya Stark, di cui gli showrunner della serie, durante il commento audio relativo all'episodio presente nella versione DVD e Blu-Ray, hanno svelato la destinazione.

David Benioff e Dan Weiss hanno infatti confermato che il futuro di Arya Stark è quello di esplorare nuovi mondi, compiendo in particolare incredibili scoperte ad Ovest di Westeros, quindi probabilmente verso il Mare del Tramonto. Nell'episodio finale, infatti, Arya rivela che andrà oltre il punto in cui finiscono le mappe, luoghi mai esplorati che le regaleranno nuove avventure.

Questa ipotesi potrebbe essere confermata da una storia raccontata nel romanzo di George R.R. Martin Fire and Blood: tra le pagine si svela che Elissa Farman, figlia di un nobile di basso rango e amica della principessa Rhaena Targaryen, è diretta proprio alla volta di ciò che si trova a Ovest di Westeros, dove affronta kraken e mostri di ogni genere prima di imbattersi in alcune isole e, da lì in poi, nessuno avrebbe più avuto sue notizie.

Arya, quindi, probabilmente ha seguito le orme di Eissa, considerando inoltre la somiglianza tra i due personaggi, partendo per quei luoghi misteriosi e chissà magari stabilendosi in un nuovo regno dove trovare una vita finalmente diversa.

Purtroppo, la HBO ha smentito che si stia progettando la realizzazione di uno spin-off con protagonista Arya Stark, come avrebbero voluto molti fan per conoscere il suo ignoto destino, quindi non ci resta che fantasticare su quest'unica ipotesi.