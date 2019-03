Il Trono di Spade: Maisie Williams e Sophie Turner, i baci sul set fanno impazzire la troupe

Baci sul set de Il Trono di Spade per Sophie Turner e Maisie Williams: le due attrici sono cresciute insieme interpretando Sansa e Arya Stark, e durante le riprese hanno ironizzato spesso sulla natura della loro relazione, facendo impazzire la troupe al lavoro.

Sophie Turner, intervistata dal magazine Glamour UK, ha dichiarato: "La gente pensa sempre che io e Maisie siamo una coppia. Voglio dire, sono ossessionata da lei, non si può mai sapere... Sono dipendente da Maisie Williams. Stalkero anche l'hashtag che la riguarda su Instagram!".

L'attrice ha proseguito: "Anche se interpretiamo due sorelle nella serie, abbiamo cercato di scambiarci di nascosto un bacio in ogni scena che abbiamo girato insieme per sconvolgere un po' tutti. Li teneva in sospeso perché dovevano assicurarsi che si seguisse lo script".

Ecco una divertente gif che mostra uno di questi momenti sul set:

Il trono di spade ritornerà sugli schermi di HBO e in Italia di Sky dal 14 aprile e, per ora, non è stato rivelato il destino delle sorelle Stark. Maisie, tuttavia, recentemente ha ricordato che la moglie di George R.R. Martin è una grande fan di Arya (qui i dettagli), quindi il suo destino nella saga potrebbe avere un lieto fine.