Il trono di spade: gli aggiornamenti sulla serie dedicata a Jon Snow e sugli altri spinoff

Il boss di HBO Casey Bloys ha fornito i primi aggiornamenti sugli spinoff de Il trono di spade in fase di sviluppo, incluso il sequel su Jon Snow. Dopo il fenomenale successo della serie ispirata ai romanzo di George R.R. Martin, HBO ha iniziato a sviluppare altre serie ambientate a Westeros basate sulle opere dell'autore, tra cui House of the Dragon. Al momento di tutti gli spin-off in fase di sviluppo, l'unico a ricevere l'ordine diretto per una serie da HBO è A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

Il Trono di Spade 8x06: Emilia Clarke in una foto dell'ultimo episodio

Parlando con TVLine, Casey Bloys ha condiviso un aggiornamento sullo sviluppo di ulteriori spin-off riconoscendo che la carne al fuoco è tanta, anche se Dunk and Egg (riferendosi a A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight è l'unico a cui è stato ufficialmente dato il via libera. Ulteriori spin-off di Game of Thrones, incluso lo spin-off su Jon Snow con Kit Harington, non sono vicini al via libera. Tuttaltro. Ecco le sue parole:

"Le sceneggiature degli spinoff de Il trono di spade sono sempre in fase di sviluppo. Abbiamo dato il via libera a Dunk and Egg in primavera. Non direi che ci sia qualcos'altro in quel mondo che sia vicino al semaforo verde, ma lavoriamo sempre su copioni e idee diverse.".

Il trono di spade: The Winds of Winter risolverà il mistero dell'identità di Griff il Giovane

Tutti gli spinoff de Il trono di spade in fase di sviluppo

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, basato sui romanzi di George R.R. Martin Dunk e Egg, è l'unico spin-off di Game of Thrones che è stato ufficialmente messo in cantiere da HBO, le riprese inizieranno nella primavera del 2024, secondo Bloys. Tuttavia, secondo quanto riferito, ci sono molti altri spin-off in fase di sviluppo, nessuno dei quali è stato però approvato ufficialmente da HBO. Ciò include la serie sequel di Jon Snow, che è la più attesa poiché vede il ritorno del cast de Il trono di spade capitanato da Kit Harington nei panni di Jon Snow.

Altri spin-off in fase di sviluppo sono 10.000 Ships, che seguirà la Principessa Nymeria, e The Sea Snake, che narrerà i leggendari viaggi di Corlys Velaryon. Flea Bottom e Bloodmoon, invece, sono due spin-off che sarebbero stati cancellati. Uno spin-off su Aegon I Targaryen sarebbe stato, invece, segnalato all'inizio di quest'anno. Con un solo spinoff ufficialmente ordinato da HBO, sembra che il netwwork dimostri una certa prudenza nella volontà di evitare un'eccessiva saturazione. Per quanto riguarda gli spettatori, non resteranno certo digiuni visto che nell'estate 2024 arriverà la seconda stagione di House of the Dragon da guardare.