Il trono di spade: The Winds of Winter risolverà il mistero dell'identità di Griff il Giovane

Se il giovane Griff sia o meno Aegon Targaryen è una delle domande più importanti di The Winds of Winter, nonostante la serie de Il trono di spade abbia evitato completamente la questione.

George R.R. Martin ha messo a segno un importante colpo di scena nel suo quinto libro di A Song of Ice and Fire, A Dance with Dragons, rivelando che Aegon Targaryen, figlio primogenito di Rhaegar Targaryen, era in realtà ancora vivo. Non solo, ma si era allenato tutta la vita per diventare re e ora stava tornando a Westeros con un grande esercito alle spalle. Il problema? Non è chiaro se lo sia davvero.

Purtroppo, nel cast de Il trono di spade non c'era spazio per il giovane Griff/Aegon Targaryen. Questo probabilmente per snellire la trama ed evitare confusione mentre veniva rivelato il secondogenito segreto di Rhaegar, nientemeno che Jon Snow (che ha persino ottenuto il nome di Aegon Targaryen).

Il finale de Il trono di spade, anzi l'intera storia, sarebbe stata modificata dall'inserimento del Giovane Griff, quindi è facile capire perché sia stata evitata. The Winds of Winter dovrà risolvere il dibattito in un modo o nell'altro.

Martin, alla domanda se i figli di Rhaegar ed Elia Martel fossero veramente morti, ha risposto con decisione: "Tutto ciò che posso dire è che non c'è assolutamente alcun dubbio che la piccola principessa Rhaenys sia stata trascinata da sotto il letto di suo padre e uccisa".

Vale anche la pena notare che l'unica altra persona a dedurre che il giovane Griff è Aegon è Tyrion Lannister, che lo capisce mentre viaggia con lui. Tyrion è uno dei personaggi preferiti di Martin e spesso si dimostra tra i più intelligenti e scaltri. Non è impossibile che sia stato completamente ingannato, naturalmente, ma sarebbe sorprendente che si sia sbagliato così tanto.

Aegon non ha potuto essere identificato dopo che la Montagna lo ha ucciso, in netto contrasto con la sorella Rhaenys, quindi si suppone che ci sia almeno una possibilità concreta che si tratti proprio di lui.