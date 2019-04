Il Trono di Spade 8x01: Kit Harington "Stavo perdendo un testicolo su quel drago!"

Il Trono di Spade 8x01 è finalmente andato in onda portando parecchie sorprese per Jon Snow, tra cui il fatto che lui è in grado di volare su un drago. Eppure girare la scena è stato un bel problema per Kit Harington, che dice di aver rischiato addirittura un testicolo pur di non rifiutare l'invito dell'amata Daenerys.

In una featurette sul dietro le quinte del primo episodio (la stessa che ci ha svelato la visita di Gorge Lucas), gli addetti ai lavori hanno mostrato ancora una volta come vengono girate le scene con i draghi, che sono in realtà una sorta di tori meccanici davanti a un green screen su cui gli attori impegnati nelle sequenze di "volo" salgono di volta in volta. Fino a questo momento, escludendo lo spettacolare salvataggio oltre la Barriera della stagione 7, la sola a doversi confrontare con questo marchingegno è stata Emilia Clarke, ma la première di domenica notte (trovate qui la nostra recensione de Il Trono di Spade 8x01) ci ha regalato un inedito Jon Snow sul dorso del drago. Il suo interprete ha potuto così appurare che non è per niente facile e, per dirla tutta, Kit Harington ha lamentato il particolare pericolo di quei draghi meccanici: "Non è stato affatto facile! Per far capire come sono andate le cose: c'è un momento in quella scena in cui Jon sta per cadere dal dorso del drago che vira in modo improvviso facendolo scivolare. Ebbene, quando l'ho girata il mio testicolo destro è rimasto incastrato nel drago meccanico! Non ho nemmeno avuto il tempo di dire "fermate tutto!", continuavo a ondeggiare dal un lato e dall'altro".

Il povero Kit si è preso proprio un bello spavento, e non sappiamo se per colpa del dolore o magari delle vertigini ma, in quei momenti, ha addirittura pensato al peggio: "Ho pensato tra me e me: ecco, è così che finisce, su questo toro meccanico mentre mi sbattono da un lato e dall'altro appeso per i testicoli! Ma scusate, forse ho raccontato un po' troppo". Insomma, se anche quella che sembrava una scena innocua ha causato così tanti problemi, possiamo solo immaginare cosa accadrà nella prossima puntata, che andrà in onda in Italia nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 aprile (trovate qui lo specchietto con tutte le date di messa in onda). Un'idea però possiamo farcela grazie alle anticipazioni e al promo de Il Trono di Spade 8x02.

Il trono di spade 8: ecco le durate ufficiali e aggiornate degli ultimi episodi