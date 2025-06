Per George R.R. Martin il miglior episodio televisivo di sempre non è certo ne Il Trono di Spade

Lo scrittore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco spiazza tutti e rivela qual è secondo lui il miglior episodio di sempre delle serie tv. E no, non è uno de Il Trono di Spade.

George R.R. Martin è la penna che ha dato inizio a una delle saghe più apprezzate e fortunate degli ultimi anni, a partire dai libri de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco alla loro trasposizione con Il Trono di Spade, fino a House of the Dragon di cui si attende la terza stagione. Insomma, uno che di scrittura se ne intende. Ma se dovesse scegliere un episodio perfetto delle serie tv non è ai suoi che guarderebbe. Lo scrittore, infatti, ha le idee chiare e in un post pubblicato sul suo blog personale Not A Blog, ha rivelato che, tra tutti, ce n'è uno che considera "più perfetto di ogni altro".

Qual è l'episodio perfetto secondo George R.R. Martin

"Se dovessi sceglierne uno che è ancora più perfetto di tutti gli altri in lista, sarebbe senza dubbio l'episodio finale di Six Feet Under", ha scritto Martin commentando una lista di Vanity Fair dedicata ai migliori episodi TV della storia. Si riferisce a Everyone's Waiting, il commiato straziante e poetico della famiglia Fisher di Six Feet Under, andato in onda nel 2005.

"Quella serie mi è piaciuta abbastanza" - ha aggiunto - "anche se non posso dire di averla amata quanto Rome, Deadwood o Fargo o alcune altre che mancano nella lista, ma quell'ultimo episodio è stato, di gran lunga, il miglior finale nella storia della televisione. Non riesco a immaginare come qualcuno possa fare di meglio".

E il suo di finale? Ancora in alto mare: The Winds of Winter latita

Il Trono di Spade

Intanto, per un finale che ha fatto la storia, ce n'è un altro che continua a farsi attendere. The Winds of Winter, il sesto volume della saga Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, è ancora lontano dall'essere pubblicato. Sono passati più di dieci anni e i fan continuano a chiedere insistentemente risposte, soprattutto dopo la controversa conclusione de Il trono di spade in TV.

Martin, però, difende il suo lavoro: "La verità è che mi importa di loro. E mi importa di Westeros e di Winds of Winter, ovviamente. Gli Stark e i Lannister e i Targaryen, Tyrion e Asha, Dany e Daenerys, i draghi e i metalupi, mi stanno tutti a cuore. Più di quanto possiate mai immaginare".

Paradossalmente, l'autore è riuscito a elogiare il finale perfetto mentre il suo è ancora in costruzione. E a noi non rimane che consolarci attendendo la terza stagione di House of the Dragon.