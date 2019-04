Il trono di spade 8: ecco le durate ufficiali e aggiornate degli ultimi episodi

Il Trono di Spade 8 è appena tornato con il primo episodio e HBO ha comunicato le durate ufficiali e aggiornate della puntate successive: per la gioia dei fan, sarà un crescendo non solo di morti e adrenalina ma anche di minuti.

Il primo "spoiler" sul minutaggio dei 6 episodi dell'ultima stagione era arrivato già a gennaio grazie al distributore francese, nuove informazioni erano state condivise all'inizio di marzo ma nulla che lasciasse presagire la durata extra, per esempio del terzo episodio, quello che dovrebbe essere il momento clou di tutta la stagione.

Nello specifico, ecco tutte le durate ufficiali:

Il Trono di Spade 8x01: 54 minuti

Il Trono di Spade 8x02: 58 minuti

Il Trono di Spade 8x03: 1 ora e 22 minuti

Il Trono di Spade 8x04: 1 ora e 18 minuti

Il Trono di Spade 8x05: 1 ora e 19 minuti

Il Trono di Spade 8x06: 1 ora e 19 minuti

L'esordio del Trono di Spade 8, avvenuto tra domenica e lunedì alle 3.00 del mattino qui in Italia, è stato anche l'appuntamento più breve (trovate qui la nostra recensione de Il Trono di Spade 8x01). Guadagneremo 4 minuti con la prossima puntata (se siete curiosi, ecco le anticipazioni e il promo de Il Trono di Spade 8x02). L'attesa maggiore, però, è sicuramente per il terzo episodio della serie dei record: mentre non sappiamo ancora se avremo già detto addio a qualche personaggio di rilievo, possiamo dare per assai probabili le parole del Re della Notte. Vladimír Furdík, l'attore che interpreta il super cattivo dello show HBO, in un'intervista aveva parlato di una colossale battaglia a metà stagione e, sebbene mancherà l'assoluta certezza fino alla notte tra il 28 e il 29 aprile, possiamo supporre che il terzo sia proprio l'episodio scelto per mettere in scena il più grande conflitto che la serie ricordi.

Il trono di spade 8 su Sky e Now TV: quando e come guardarlo

Anche le ultime tre puntate, tutte in onda a maggio, avranno una durata "da film", superiore ai 60 minuti quasi canonici, ormai, per un episodio. Il 26 maggio inoltre, la domenica successiva alla messa in onda del finale di serie, HBO manderà in onda il documentario Game of Thrones: The Last Watch, un percorso a ritroso, della durata di 1 ora e 54 minuti, a ricordare i momenti più emozionanti di una delle più grandi avventure mai viste in TV: quella di Cersei, Jon Snow, Daenerys e tutti gli altri protagonisti alla conquista del Trono di Spade.