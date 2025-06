Il Trono di Spade: un nuovo video dimostrerebbe la mancanza di sicurezza sul set

Casey Michaels ha fatto causa alla produzione della serie Il Trono di Spade dopo aver subito una frattura alla caviglia che ha posto fine alla sua carriera come controfigura e il sito Deadline ha ora pubblicato un articolo in cui si rivelano i dettagli di altri incidenti avvenuti sul set che sembrano confermare che c'erano problemi legati alla sicurezza durante le riprese.

A occuparsi dell'ideazione e della realizzazione delle scene d'azione era Rowley Irlam, attualmente nel team del progetto prequel House of the Dragon.

Le accuse

HBO, nonostante le cause legali e alcuni video, di cui uno condiviso con Deadline che ne ha pubblicato solo alcuni screenshot, che dimostrerebbero la mancanza delle dovute misure di sicurezza sul set, ha continuato a difendere il lavoro compiuto durante le riprese degli episodi dello show Il trono di spade.

Il trono di spade: una scena tratta dalla battaglia mostrata nell'episodio Aspra dimora

Andy Pilgrim, che ha lavorato anche a The Batman e ai film di Harry Potter, durante le riprese dell'episodio Aspra dimora, realizzato per la quinta stagione, si è rotto la caviglia e ha successivamente fatto causa a Fire & Blood Productions raggiungendo un accordo che ha previsto un indennizzo di 500.000 sterline. Secondo i documenti legali la scena d'azione aveva subito dei cambiamenti rispetto alle prove, un po' come Michaels sostiene sia accaduto quando ha subito il grave incidente per cui ha deciso di procedere per vie legali e ha portato a chiedere 7 milioni di sterline per quanto le è accaduto. Il video condiviso con Deadline dimostrerebbe che rispetto alle prove erano stati effettuati degli importanti cambiamenti in una scena in cui doveva crollare un muro, modifiche che hanno contribuito all'infortunio subito da Pilgrim.

Irlam faceva inoltre parte del team di Captain America: il primo vendicatore nel 2010, quando due controfigure sono state coinvolte in un incidente, perdendo anche i sensi.

Le risposte alle accuse

Rowley ha tuttavia sostenuto che alcune accuse che gli sono state rivolte sono 'semplicemente false e prive di fondamento', ribadendo che ha lavorato da oltre due decenni in circa 150 progetti. Durante la sua carriera ci sono stati solo due incidenti seri e ha sempre seguito i più elevati standard di sicurezza.

HBO ha difeso il lavoro di Irlam sostenendo che abbia sempre fatto il possibile per assicurare a tutte le persone coinvolte la sicurezza necessaria durante le scene d'azione.

Le fonti di Deadline, invece, sostengono che varie controfigure hanno confermato come spesso gli infortuni vengano 'nascosti' per non avere problemi, mentre chi lavora preferisce stare in silenzio per evitare di perdere opportunità professionali o persino essere considerato 'debole'.