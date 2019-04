Il trono di spade 8 su Sky e Now TV: quando e come guardarlo

Il Trono di Spade 8 debutterà in Italia nella notte tra il 14 e il 15 aprile: ecco quando e come guardare tutte le puntate su Sky e su Now TV.

Il trono di spade, Lena Headey nella stagione 8

Il Trono di Spade 8 sta arrivando anche in Italia su Sky e su Now TV, la piattaforma streaming del gruppo Murdoch: il primo appuntamento ufficiale con la prima delle 6 puntate in Italia è fissato per la notte tra domenica 14 e lunedì 15 aprile.

Quando: l'appuntamento televisivo con la première de Il Trono di Spade 8 è fissato per domenica notte alle 3.00 in punto su Sky Atlantic HD. Tutte le puntate del Trono di Spade saranno visibili anche su Sky On Demand. Per tutti coloro che preferiscono ritrovare Daenerys e Cersei Lannister direttamente sullo schermo del pc, c'è la possibilità di seguire la puntata in streaming su SkyGO o sulla piattaforma NowTV. Per chi non ha intenzione di puntare la sveglia nel cuore della notte e non ha

tempo durante il giorno per recuperare il primo episodio, l'appuntamento con la replica su Sky Atlantic è spostato alle 21.15 di lunedì 15 aprile. A partire da lunedì 22 aprile, inoltre, sarà trasmessa la versione doppiata in italiano della puntata 8x01.

Tutte le puntate dell'ultima stagione andranno in onda, per 6 settimane, nella notte tra la domenica e il lunedì, sui canali e le piattaforme Sky già menzionati. Su Sky Atlantic e Sky Go sarà possibile rivedere gli episodi in replica il lunedì sera. Da lunedì 22 aprile l'appuntamento con Il trono di spade raddoppia: alle 21.15 la puntata trasmessa la settimana precedente in versione originale con sottotitoli andrà in onda doppiata in italiano. Al termine dell'episodio in italiano sarà possibile seguire il successivo in lingua originale.

Ecco un pratico specchietto di riepilogo:

Il Trono di Spade 8x01

in onda: domenica 14 aprile ore 3.00 del mattino

replica con sottotitoli in italiano: lunedì 15 aprile ore 21.15

replica con doppiaggio italiano: lunedì 22 aprile ore 21.15

Il Trono di Spade 8x02

messa in onda: domenica 21 aprile ore 3.00 del mattino

replica con sottotitoli in italiano: lunedì 22 aprile ore 22.15

replica con doppiaggio italiano: lunedì 29 aprile ore 21.15

Il Trono di Spade 8x03

messa in onda: domenica 28 aprile ore 3.00 del mattino

replica con sottotitoli in italiano: lunedì 29 aprile ore 22.15

replica con doppiaggio italiano: lunedì 6 maggio ore 21.15

Il Trono di Spade 8x04

messa in onda: domenica 5 maggio ore 3.00 del mattino

replica con sottotitoli in italiano: lunedì 6 maggio ore 22.35

replica con doppiaggio italiano: lunedì 13 maggio ore 21.15

Il Trono di Spade 8x05

messa in onda: domenica 12 maggio ore 3.00 del mattino

replica con sottotitoli in italiano: lunedì 13 maggio ore 22.35

replica con doppiaggio italiano: lunedì 20 maggio ore 21.15

Il Trono di Spade 8x06 (finale di serie)

messa in onda: domenica 19 maggio ore 3.00 del mattino

replica con sottotitoli in italiano: lunedì 20 maggio ore 22.35

replica con doppiaggio italiano: lunedì 27 maggio ore 21.15

Naturalmente su Sky On Demand, Now TV e Sky Go ci sarà la possibilità di guardare le singole puntate del Trono, nei giorni successivi, in ogni momento.

Il Trono di Spade 8: la durata di tutti gli episodi dell'ultima stagione!

Il Trono di Spade 8: una foto di Emilia Clarke

Come: per guardare tutte le puntate de Il Trono di Spade 8 su Sky Atlantic, Sky On Demand e Sky Go è necessario l'abbonamento alla piattaforma Sky. Per usufruire di Sky Go, il servizio streaming per gli abbonati, è necessario un passaggio ulteriore in quanto si deve prima scaricare Sky Go sul proprio computer Windows o Mac. Per farlo basta andare sul sito skygo.sky.it. Una volta installato il programma è necessario fare il login con le proprie credenziali d'accesso a Sky. Sky Go è disponibile anche per smartphone e tablet su App Store e Google Play. Con Sky Go è possibile anche mettere in pausa le puntate, riprendere la visione in un secondo momento oppure connettersi a Sky Atlantic a episodio già iniziato ma per farlo è necessario attivare Sky Go Plus.

Per guardare Il Trono direttamente su NowTv, la piattaforma di Sky per lo streaming, basta collegarsi al sito e selezionare il pacchetto serie tv. Now Tv al momento è il solo sistema legale per usufruire di due puntate della serie gratis: la piattaforma dispone infatti di un periodo di prova gratuito di 14 giorni, al termine dei quali sarà possibile scegliere se abbonarsi, al costo di 9,99 euro al mese, oppure annullare l'iscrizione. Per chi invece è già abbonato: basterà accedere a NowTv con le proprie credenziali e selezionare Il Trono di Spade tra tutte le serie tv proposte. Su NowTv al momento sono disponibili tutte le 7 stagioni precedenti.