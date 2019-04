Il trono di spade 8x01: George Lucas è stato sul set del primo episodio!

Insieme a Il Trono di Spade 8x01 è stata rilasciata anche una nuova featurette che ci porta direttamente dietro le quinte, proprio lì dove è stato anche George Lucas! Cosa ci faceva il papà di Star Wars accanto a Daenerys e a Jon Snow? L'hanno spiegato i due showrunner della sere HBO.

La serie dei record, dopo un letargo durato due anni, è finalmente tornata (trovate qui la nostra recensione de Il Trono di Spade 8x01) e non l'ha fatto solo con l'attesissima prima puntata della durata di un'ora ma anche con una clip che ci porta alla scoperta di tutto il lavoro preparatorio per quei 54 minuti di magia. Eppure nessuno avrebbe forse mai immaginato che, nonostante i finti draghi, tutta la troupe al completo, i protagonisti in costumi di scena, a destare più curiosità sarebbe stata, sul set e nel video, l'apparizione di George Lucas.

"Ci hanno detto che George Lucas voleva venire sul set. All'inizio abbiamo pensato che fosse uno scherzo. Quando abbiamo capito che era vero ci siamo sentiti orgogliosi ed emozionati. Poi è arrivata la tensione: insomma, lui è George Lucas!" hanno raccontato i due showrunner David Benioff e DB Weiss. "È stata una cosa bellissima vedere George Lucas seduto sulla mia sedia da regista. Insieme siamo poi andati a parlare con Kit Harington ed Emilia Clarke" ha dichiarato il regista dell'episodio, David Nutter. La scena in questione è quella in cui, a Grande Inverno, Daenerys confida a Jon Snow di essere cosciente di quanto la gente del Nord, a partire da Sansa, non nutra un così grande amore per lei. Nel resto della featurette possiamo assistere, inoltre, ai segreti di molte altre scene, dai trucchi truculenti agli effetti speciali.

Il Trono di Spade tornerà la prossima settimana con una nuova puntata (trovate qui il promo e le anticipazioni de Il Trono di Spade 8x02). Dopo il primo episodio introduttivo che ci ha portati di nuovo al cospetto di tutti i protagonisti, pensate che dalla prossima settimana assisteremo a qualche morte eccellente? Le scommesse sono aperte.