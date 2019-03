Il Trono di Spade 8x01 e 8x02: rivelata la durata esatta dei primi due episodi

Marica Lancellotti

HBO ha rivelato la durata esatta de Il Trono di Spade 8x01 e 8x02: rispettivamente 54 e 58 minuti, escludendo gli spazi pubblicitari. L'ha fatto quando manca poco più di un mese alla messa in onda de Il Trono di Spade 8, che tornerà su Sky Atlantic, per noi spettatori italiani, il prossimo 14 aprile.

Il numero è in effetti molto vicino a quanto comunicato a gennaio da Orange Cinéma Séries, gruppo televisivo francese che manderà in onda oltralpe Il trono di spade. Durante la conferenza stampa di presentazione del palinsesto 2019, Orange Cinéma aveva svelato quanto sarebbe durata ciascuna delle puntate dell'ultima stagione. Sbagliando solo di 6 e 2 minuti rispetto ai primi due episodi, e annunciando che i 4 appuntamenti successivi sarebbero durati 80 minuti. Numero che, a questo punto, ci aspettiamo molto vicino alla realtà, probabilmente con il solo series finale leggermente più lungo. Come effettivamente promesso, la stagione 8 dello show dei record, nonostante il minor numero di episodi, sarà lunga più o meno quanto le precedenti (rispetto ai 442 minuti della stagione 7, per esempio, quella che arriverà ad aprile avrà solo circa 2 minuti in meno di durata).

Sempre a proposito di numeri: a conferma di quanto Il Trono di Spade sia una delle serie tv più attese del 2019 ci sono i dati delle visualizzazioni record della prima clip ufficiale rilasciata durante la scorsa settimana, che è stata vista 81 milioni di volte tra YouTube, Facebook e Twitter solo nelle prime 24 ore successive alla sua pubblicazione (se siete curiosi di conoscere tutti i segreti trovate qui il nostro commento al trailer de Il Trono di Spade 8). Battendo così il primato stabilito precedentemente da un trailer di un prodotto HBO che, con le sue 61 milioni di visualizzazioni, apparteneva, neanche a dirlo, alla settima stagione del Trono.

Leggi anche: Il Trono di Spade 8: le star della serie svelano che morte vorrebbero per i protagonisti