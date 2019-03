Il Trono di Spade 8: le star della serie svelano che morte vorrebbero per i protagonisti

Il Trono di Spade 8 concluderà la storia tratta dai romanzi di George R.R. Martin e le star della serie hanno svelato come immaginano la possibile morte dei loro personaggi.

I protagonisti sono infatti stati intervistati due anni fa da Entertainment Tonight e, prima di poter leggere gli script dell'ultima stagione, avevano condiviso le proprie ipotesi su quanto sarebbe potuto accadere nelle puntate che concluderanno l'epica lotta per la sopravvivenza e il potere nel mondo di Westeros.

Sophie Turner aveva spiegato che immaginava per Sansa un'uscita di scena causata da un veleno o dopo essere stata pugnalata perché voleva avere a disposizione un tempo piuttosto lungo per interpretare i suoi ultimi minuti nella serie.

Lena Headey, che interpreta Cersei, aveva confessato: "Ci penso spesso e un buon modo per morire sarebbe quello di essere colpita da Arya con la sua spada".

La giovane Arya Stark, secondo Maisie Williams, dovrebbe morire in un modo talmente epico da entrare nelle classifiche delle morti migliori mostrate sul piccolo schermo. L'attrice aveva spiegato che si doveva quindi ideare una sequenza più sorprendente e sconvolgente rispetto a quella in cui Viserys perde la vita dopo che gli viene versato dell'oro incandescente in testa, immaginando quindi una colata di vetro fuso che permetta di vedere l'espressione di Arya nei suoi ultimi minuti di vita.

Emilia Clarke, Daenerys in Il trono di spade, aveva immaginato un epilogo incredibile per il suo personaggio: "Ci ho pensato molto e penso sarebbe divertente se si avvicinasse davvero molto al trono e poi esplodesse prima di sedersi".

Isaac Hempstead-Wright aveva invece pensato a un momento davvero sanguinoso per dire addio a Bran, immaginato mentre veniva strangolato con il proprio intestino.

Nikolaj Coster-Waldau, invece, era più positivo approcciandosi all'idea di una possibile morte del suo personaggio: per il cavalleresco Lannister vorrebbe un'uscita di scena per vecchiaia!

Il trono di spade si concluderà con i sei episodi dell'ottava stagione che andranno in onda su HBO e in contemporanea su Sky Atlantic, e in streaming su NOW TV, a partire dal 14 aprile.

Le puntate, come mostrato dal primo trailer ufficiale de Il Trono di Spade 8, conterranno un'epica battaglia che vedrà l'Esercito dei Morti attaccare Grande Inverno, dove i protagonisti affronteranno questa terribile minaccia con la speranza di salvare l'umanità.