Il Trono di Spade 8, nuove scene nello spot delle serie HBO

Marica Lancellotti

Durante il finale di stagione di True Detective 3 HBO ha deciso di rilasciare, come fa da molti anni, uno spot in cui annuncia tutte le proprie novità dei prossimi mesi. Com'era ovvio la parte del leone è toccata a Il trono di Spade 8, l'ultima stagione dello show dei record, che è si è svelata un po' di più grazie ad alcune scene inedite.

Difficile dire se, ancora una volta, HBO abbia "ingannato" i fedelissimi fan di una delle serie più attese del 2019 con immagini che non appartengono a nessuno dei 6 nuovi episodi - come era stato per i teaser precedenti. Certo è pur vero che gli occhi sgranati di Arya Stark (Maisie Williams) alla vista di uno dei draghi di Daenerys non è qualcosa di così lontano da ciò che potrebbe effettivamente succedere. A proposito di Dany (Emilia Clarke), compare anche lei in un fotogramma, così come il suo nipote/ amante Jon Snow (Kit Harington), il bruto Tormund e il minaccioso Re della Notte, ma si tratta evidentemente di immagini estrapolate dalla penultima puntata della stagione precedente.

Ecco lo spot:

Non solo Il trono di spade: il trailer di HBO è zeppo di novità altrettanto elettrizzanti, cominciando dall'ultima stagione di Veep e dalla seconda di Barry, in arrivo entrambe il 31 marzo. A maggio invece sarà la volta della miniserie Chernobyl, mentre a giugno torneranno le attesissime protagoniste di Big Little Lies 2, di cui il trailer mostra alcune scene in cui, oltre a Nicole Kidman, compare anche la "suocera" Meryl Streep, madre di Perry giunta per scoprire tutta la verità su "cosa è successo quella notte". Ancora senza data certa di messa in onda ma nel programma per i prossimi mesi sono le nuove serie tv Mrs. Fletcher ed Euphoria, l'adattamento seriale di Watchmen, annunciato da circa due anni, il film tratto da Deadwood, le nuove stagioni di Divorce, con Sarah Jessica Parker, The Deuce, Silicon Valley, Room 104 e Succession, così come il debutto della miniserie co-prodotta con Sky Caterina la Grande, di cui sarà protagonista Helen Mirren.

A sorpresa spuntano anche alcune sequenze di Queste oscure materie, le stesse diffuse meno di 24 ore prima da BBC. La serie tv, coprodotta da HBO con l'emittente inglese, è l'adattamento dell'omonima trilogia fantasy di Philip Pullman e sarà diretta dal premio Oscar Tom Hooper. Lo show ci porterà a spasso nelle avventure di Lyra (Dafne Keen), che vive al Jordan College di Oxford su richiesta di Lord Asriel (James McAvoy), suo zio. La piccola cresce protetta dal personale del College, dal bibliotecario e dal vigile Maestro (Clarke Peters). L'incontro con Mrs. Coulter (Ruth Wilson), donna affascinante e senza scrupoli, cambierà per sempre la sua vita e porterà Lyra da Oxford a Londra. Nella capitale britannica la piccola conoscerà padre MacPhail (Will Keen), Lord Boreal (Ariyon Bakare) e la giornalista Adele Starminster (Georgina Campbell) nel corso di una festa e per la prima volta verrà a contatto con la sinistra General Oblation Board. Lyra verrà catapultata nel colorato mondo nomade dei gitani che vivono sulle barche, che la condurranno a Nord nella sua ricerca di informazioni sulla General Oblation Board. L'incontro con l'aeronauta e avventuriero Lee Scoresby (Lin-Manuel Miranda) segnerà il vero e proprio inizio di un epico viaggio.