Il Trono di Spade 8: nei nuovi promo Jon Snow e Arya sono finalmente insieme!

HBO ha diffuso due nuovi promo de Il Trono di Spade 8 in cui succede qualcosa che in moltissimi speravano fin dalla prima stagione: l'incontro tra Jon Snow e Arya!

É possibile che, come già successo con il primo trailer de Il Trono di Spade (ma anche con quello di Avengers: Endgame), le immagini delle due clip non saranno poi presenti effettivamente nelle puntate? Naturalmente è molto probabile ma a questo punto, quando mancano solo 13 giorni al debutto dell'ultima stagione, non ha forse nemmeno più molto senso star qui a interrogarsi. Godiamoci invece il sospirato incontro tra i due fratelli a Grande Inverno, così come l'arrivo di Tyrion, Varys e Davos nel Regno più a Nord, scortati dai draghi che tanta meraviglia e timore hanno destato nello sguardo di Sansa.

NEW GAME OF THRONES PROMO pic.twitter.com/OK0PTAT8VM — ً (@radiclffe) 1 aprile 2019

لقطات جديدة تم عرضها على قناة HBO للموسم الاخير من Game Of Thrones . pic.twitter.com/sJUG6TF0RB — قيم اوف ثرونز (@Thrones_Ar) 1 aprile 2019

Ritroviamo anche Beric Dondarrion e la sua spada fiammeggiante, il Mastino, l'amatissimo Tormund e Bran, che sbircia dalle mura di Winterfell l'arrivo dell'armata di Daenerys. Cosa c'è di nuovo? C'è Tyrion che pare dover affrontare un'assemblea nella grande sala del Palazzo del Nord, capeggiata da Sansa e Daenerys sedute l'una accanto all'altra. Che abbiano messo da parte le divergenze? Non era questo che sembravano suggerire le foto rilasciate pochi giorni fa.

A destare maggiore curiosità, però, è forse l'espressione meravigliata con cui Tyrion, Varys e Davos guardano verso il cielo. Nulla di strano se Arya o Sansa restano a bocca aperta davanti alla visione dei draghi, in fondo per loro si tratta della prima volta, ma tre uomini che hanno viaggiato in lungo e in largo con quelle creature che motivo avrebbero di mostrarsi sorpresi? Forse non sono i draghi a destare meraviglia quanto chi è seduto sul loro dorso? Dubbio che troverà presto una risposta: l'ottava stagione de Il trono di spade, una delle serie tv più attese dell'anno, debutterà su HBO il 14 aprile e arriverà in contemporanea anche in Italia su Sky Atlantic HD.