Il Trono di Spade 8: le nuove foto mostrano i protagonisti a Grande Inverno

Il Trono di Spade 8 prenderà il via tra poco più di due settimane e le nuove foto mostrano Daenerys e altri personaggi a Grande Inverno. Gli scatti ritraggono infatti la regina interpretata da Emilia Clarke, Bran, Sansa, Jorah, Brienne e Jon Snow, personaggi che si ritroveranno quindi nella dimora degli Stark per cercare di pianificare le loro nuove mosse in vista dell'imminente attacco degli estranei.

I protagonisti, nelle foto, appaiono inoltre piuttosto preoccupati e in tensione, anche se Daenerys regala un rassicurante sorriso.

Le foto:

Il Trono di Spade 8, gli showrunner sul finale: "Non piacerà a tutti"

L'ottava e ultima stagione de Il trono di spade sarà in onda a partire dal 14 aprile su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic. Qui trovate la nostra analisi al trailer dell'ottava stagione de Il Trono di Spade.