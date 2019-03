Il Trono di Spade 8, HBO ha nascosto sei Troni di Ferro nel mondo, al via la caccia al tesoro!

Manca meno di un mese alla premiere dell'ottava stagione de Il trono di spade ed ecco che HBO lancia una nuova trovata pubblicitaria, una caccia al tesoro per rintracciare sei Troni di Ferro nascosti in sei diverse location del mondo. In un posto su Facebook, il cast de Il trono di spade ha dichiarato aperta la caccia al tesoro per localizzare il primo dei sei Troni di Ferro.

Il primo trono della campagna #ForTheThrone sembra posizionato in una foresta. HBO ha postato un video a 360° che permette di esplorare la location nel tentativo di cercare di indovinare in quale parte del mondo si trovi. Il video include un countdown per calcolare quanto tempo ci metteranno i fan prima di localizzare il trono.

L'ottava e ultima stagione de Il trono di spade renderà il via il 14 aprile su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic. Qui trovate il nostro commento al trailer dell'ottava stagione de Il trono di spade, se volete potete leggere anche le nostre previsioni su chi conquisterà il trono nel gran finale della serie tv.

