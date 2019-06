Il Trono di Spade 8: quanto è costata a HBO? La cifra sarebbe da capogiro

HBO per Il Trono di Spade 8 avrebbe sborsato una cifra da capogiro per soli 6 episodi: i rumor parlano di ben 240 milioni di dollari per l'intera stagione, il che equivale a dire ben 40 milioni di dollari a episodio, un record assoluto.

Perchè parliamo di rumor? Perchè l'informazione non è arrivata dal network o da qualche addetto ai lavori ma dallo sceneggiatore di Thor, Zack Stentz, durante un podcast in compagnia di KKevin Smith e Marc Bernardin. "Una fonte affidabile mi ha raccontato che l'ultima stagione de Il Trono di Spade è costata molto più di quanto riportato" ha detto Stentz. "Quello che ho sentito è 240 milioni di dollari per 6 episodi, che, insomma, è tantissimo ma è sempre meno di Justice League. Ora secondo voi quale prodotto ha fatto di pià per le casse della Warner Bros., Justice League o le 6 puntate del Trono? Boom: Il Trono di Spade è l'investimento migliore".

Il trono di spade: Lena Headey in una scena del quarto episodio, stagione 8

I report iniziali parlavano di un costo previsto di 15 milioni di dollari a puntata per il gran finale de Il trono di spade ma, se la fonte di Stentz dovesse essere davvero affidabile, questo significherebbe che HBO avrebbe speso più del doppio di quanto preventivato. Parlando di cifre, Il Trono di Spade 8 sarebbe costato meno di prodotti ad altissimo budget come Avengers: Endgame (356 milioni) e Avengers: Infinity War (300 milioni) ma più del film che detiene il record di incassi nella storia del cinema, Avatar, costato nel 2009 ben 237 milioni di dollari. Inutile anche paragonarlo con la spesa di altri network per le proprie serie tv (in media le più costose si aggirano intorno ai 10 milioni di dollari a puntata), e inutile anche fare un paragone con le prime stagioni del Trono, il cui costo si aggirava intorno ai 6 milioni di dollari a episodio.

Quanto è plausibile la cifra comunicata da Stentz? Apparentemente potrebbe esserlo e anche parecchio, almeno stando alle dichiarazioni dei due showrunner Dan Weiss e David Benioff, secondo cui la rete, nel corso degli 8 anni, non avrebbe mai creato problemi per il budget e si sarebbe sempre detta disposta a spendere tutto il necessario per portare a termine degnamente quello che, non a caso, è detto lo show dei record.