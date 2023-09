Il signore degli anelli: La scacchiera ispirata al mondo di Tolkien è in offerta su Amazon

Amazon ha deciso di pensare anche ai fan de Il signore degli anelli, mettendo in offerta la scacchiera tematica ispirata al mondo della Terra di Mezzo.

Su Amazon è possibile reperire gli scacchi a tema Il signore degli anelli. Al momento sono disponibili, a 56,50€, con uno sconto del 19% sul prezzo che avevano in precedenza. Se interessati non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Entrando più nel dettaglio, stiamo parlando di una collezione di scacchi ispirati al mondo costruito da J.R.R. Tolkien con Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello e gli altri libri. Composta da 32 pezzi e targata The Noble Collection questa scacchiera, partendo dall'estetica di alcuni celebri personaggi del mondo fantasy, offre a tutti gli appassionati di strategia la possibilità di giocare servendosi di pedine uniche e da collezione.

L'impatto de Il signore degli anelli nella cultura pop

Per comprendere a pieno il valore di questo gadget è bene precisare che Il Signore degli Anelli non è una storia come tutte le altre, ma piuttosto un racconto epico, che ha avuto un impatto profondo e duraturo sulla cultura pop mondiale sin dalla sua pubblicazione. Composto da tre volumi (La Compagnia dell'Anello, Le Due Torri e Il Ritorno del Re), ha influenzato innumerevoli aspetti della cultura, tra cui letteratura, cinema, musica, giochi, mitologia e perfino la linguistica. Il suo stesso scrittore, J.R.R. Tokien, è stato considerato a più riprese il padre del genere fantasy moderno, grazie alla creazione di questo mondo immaginario chiamato la Terra di Mezzo, ricco di personaggi, creature, lingue e culture uniche.

Ad ampliare ulteriormente le possibilità de Il signore degli anelli, poi, hanno contribuito anche gli adattamenti cinematografici, con la trilogia di Peter Jackson e il suo straordinario impatto sull'industria cinematografica e sulla percezione del fantasy oltre la carta stampata e in altri media espressivi. La trilogia ha vinto numerosi premi Oscar e ha stabilito nuovi standard per gli effetti speciali e la realizzazione di mondi fantastici.

Il Signore degli anelli, Ian McKellen smentisce i rumor: "Non ho nessuna intenzione di andare in pensione"

Se anche voi siete fan de Il signore degli anelli, allora non potete lasciarvi scappare l'occasione di acquistare una scacchiera come questa. Non soltanto una versione unica del celebre gioco di strategia, ma anche un elemento da collezione elegantissimo.