Il Signore degli anelli, Ian McKellen smentisce i rumor: 'Non ho nessuna intenzione di andare in pensione'

Il leggendario attore del Signore degli Anelli, Ian McKellen non si ritirerà presto dalla recitazione, lo rivela durante un'intervista su Variety in cui risponde ai rumor che lo vogliono prossimo alla pensione.

Troppo presto per andare in pensione

La prolifica star di saghe celebri come Il signore degli anelli e gli X-Men non ha alcuna intenzione di andare in pensione. Da tempo, infatti, l'interprete di Magneto non recita in un film e anche se secondo alcuni rumor l'attore ritornerà nel Signore degli anelli nulla è ancora certo. Vista la sua lunga assenza dal grande schermo, molti hanno iniziato a pensare che McKellen avesse deciso di ritirarsi dalla recitazione, ma in una recente intervista l'attore ha rassicurato i fan.

"Andare in pensione per fare cosa? Non sono mai rimasto senza lavoro, ma sono consapevole che da un momento all'altro potrebbe accadermi qualcosa che mi impedirebbe di lavorare di nuovo. Ma finché le ginocchia reggono e la memoria rimane intatta, perché non dovrei continuare? Sento davvero di essere abbastanza bravo in questa cosa della recitazione" ha detto il Gandalf degli Signore degli anelli.

I rumor sul suo ritiro sono stati precedentemente smentiti anche dalle affermazioni di Patrick Stewart, il collega di McKellen in X-Men che veste i panni di Charles Xavier. Stewart aveva rivelato in un'intervista che i due attori avevano ancora dei progetti in cantiere.

Ian McKellen in una scena di X-MEN

Ian McKellen in Deadpool 3?

Intanto si vocifera su un possibile ritorno di McKellen nei panni di Magneto in Deadpool 3 ma nulla è stato confermato. Intanto si sa che il terzo capitolo della saga coinvolgerà il gruppo della X-Force. Ryan Reynolds torna a interpretare Wade Wilson, ovvero Deadpool, e Hugh Jackman torna nel ruolo di Wolverine dopo essere stato convinto dall'amico Reynolds. Anche Jennifer Garner riprenderà il suo ruolo di Elektra. Al terzo film di Deadpool si aggiungono Matthew Macfadyen (Succession) ed Emma Corrin (The Crown) in ruoli non rivelati e forse Elizabeth Olsen con la sua Scarlet Witch. La data di uscita era prevista per il maggio 2024 ma potrebbe arrivare più tardi del previsto a causa dello sciopero degli attori.