Il Signore degli Anelli, Elijah Wood svela qual è il suo film preferito tra quelli della trilogia

Se chiedete a Elijah Wood qual è il suo film preferito della trilogia de Il Signore degli Anelli vi darà una risposta ben precisa, e molto articolata. Scopriamo quale.

Sono passati 20 anni dall'arrivo nelle sale del primo film de Il Signore degli Anelli, la saga cinematografica che ha incantato milioni e milioni di spettatori, e che ha riscritto le regole del fantasy per i prodotti d'intrattenimento a venire.

Ma se per i fan è spesso difficile scegliere uno dei tre film diretti da Peter Jackson quando si tratta di scegliere il proprio preferito, figuratevi per chi ci ha lavorato...

Eppure, Elijah Wood è riuscito a dare una risposta precisa ed esaustiva ai microfoni del podcast ReelBlend, dove ha rivelato di avere un debole per il primo film della saga, Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello, quello in cui tutto ha avuto inizio.

"La sensazione nel girare La Compagnia dell'Anello è sempre stata straordinaria per via di quella dinamica di gruppo" ha spiegato l'attore "Nello specifico, per me si trattava di trascorrere del tempo con i quattro hobbit come un'unica unità, il che è stato davvero piacevole, ed eravamo così affiatati. Poi stare lì con Viggo (Mortensen) e Sean (Bean) e Orlando (Bloom) con l'intera unità e lavorare insieme ad alcune di quelle sequenze era sempre così entusiasmante. Molte delle cose che avete visto che riguardavano la Compagnia sono state girate nei primi giorni sul set, quindi c'era una certa coesione".

E ha poi concluso: "Ma sì, come molti di voi anche io ho un certo amore per il primo film. C'è qualcosa di quella Compagnia, di quell'inizio del viaggio che si dirama per diventare così tante cose differenti da Le Due Torri in poi... E adoro quei film, davvero. Sono incredibili, dinamici, estremamente emotivi. Ma c'è qualcosa di davvero magico ne La Compagnia dell'Anello che è così incantevole, e credo che sì, sia il preferito dei tre film".

E voi, invece, quale dei film de Il Signore degli Anelli avete preferito?