Il signore degli anelli: le origini del meme di Sean Bean e Mordor

Il signore degli anelli: gli Argonath

Peter Jackson ha chiarito le origini della sequenza de Il signore degli anelli divenuta un meme con Sean Bean. Parliamo, ovviamente, del momento durante il Consiglio di Elrond in cui Boromir spiega che non è semplice arrivare a Mordor, e prima di dire quella battuta guarda a terra, incredulo.

Insieme a Jackson e alla co-sceneggiatrice Philippa Boyens, il cast de Il Signore degli anelli ha partecipato a una reunion virtuale condotta da Josh Gad, e in tale occasione il regista ha spiegato il motivo di quella scelta recitativa: le battute di Boromir erano state riscritte la sera prima, e Bean fu costretto a scriverle su un foglio e leggerle durante le riprese, perché non aveva fatto in tempo a impararle a memoria. Ecco il perché del suo sguardo verso il basso prima di pronunciare l'immortale frase "One does not simply walk into Mordor." E non è l'unico dettaglio curioso legato al ruolo dell'attore inglese: come riportato più volte ai tempi, infatti, Sean Bean si fece a piedi l'intero percorso per raggiungere alcune delle location in montagna, dato che ha il terrore del volo e non voleva andarci in elicottero.

Il signore degli anelli: che fine hanno fatto i protagonisti?

Lena Headey, Jack Gleeson e Sean Bean in una scena dell'episodio Baelor di Game of Thrones

Sean Bean, noto per le sue morti sullo schermo, è una delle presenze memorabili de Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello nei panni di Boromir, ucciso dagli sgherri di Saruman al termine del primo episodio (nei libri muore all'inizio del secondo tomo, ma la sequenza fu spostata per dare al primo film un cliffhanger emotivo).

L'attore inglese è poi rimasto in zona fantasy con Il trono di spade, dove è stato Eddard "Ned" Stark per l'intera prima stagione, uscendo di scena nel penultimo episodio e apparendo come testa mozzata nel finale. Prossimamente lo vedremo nella seconda stagione di Snowpiercer, in un ruolo non ancora precisato. La prima stagione è iniziata il 17 maggio su TNT negli Stati Uniti e il 25 maggio su Netflix nel resto del mondo, e si concluderà a luglio.