Il Signore degli Anelli e Marvel: un attore de Gli Anelli del Potere era in lizza per il ruolo di Adam Warlock

Sapevate che una star della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere aveva fatto il provino per il ruolo di Adam Warlock nel MCU?

Lo "scambio di attori" tra un franchise e l'altro è piuttosto comune in quel di Hollywood, e sembra che una star della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere abbia buone probabilità di debuttare nel mondo Marvel, in futuro. Anche se, più recentemente, non è riuscito a portare a casa il ruolo di Adam Warlock.

Stiamo parlando di Ismael Cruz Cordova, l'interprete di Arondir nella serie di Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, che da quanto raccontato ai microfoni di Variety, è in contatto con i Marvel Studios, con cui ha parlato di differenti profetti: "Ho un ottimo rapporto con i casting director Marvel".

Peccato, però, che un ruolo che avrebbe davvero interpretare non sia andato a lui, alla fine: "Volevo davvero quel ruolo, ma Will Poulter è fantastico nella parte, quindi non sono arrabbiato. Ma è stato difficile da accettare, perché adoro quella storyline".

Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn loda Will Poulter per la sua interpretazione di Adam Warlock

"Penso sempre che non ho ottenuto quei ruoli in modo da essere disponibile per quelli cje vorrò fare in futuro" ha poi continuato Córdova, che un tempo aveva rivelato un altro personaggio a cui era particolarmente legato: Hector Ayala ovvero White Tiger.

"Credo che sia un altro di quei personaggi semplicemente fantastici. Adoro gli eroi improbabili, quelle persone a cui è capitata la mano peggiore. Quella è la mia storia. E mi sembra che sia la storia di parecchi di noi" ha spiegato l'attore "La vita non è solo questo viaggetto all'insegna della redenzione. Quanti di noi sono stati bullizzati? Quanti non avevano un centesimo? Quanti sono stati emarginati? Quanti noi, delle nostre identità, erano qualcosa che non potevamo essere? A molti di noi è capitata una mano poco favorevole".

E voi, ce lo vedreste nel ruolo?