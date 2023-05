Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn loda Will Poulter per la sua interpretazione di Adam Warlock

Nel film Guardiani della Galassia Vol. 3 l'attore Will Poulter interpreta Adam Warlkock e il regista James Gunn ha lodato l'interpretazione dell'attore nell'iconico ruolo.

L'arrivo del personaggio nel MCU era stato anticipato in una scena post-credits del capitolo precedente e da tempo si attendevano i momenti che lo avrebbero visto protagonista.

Le lodi del regista a Will Poulter

James Gunn, intervistato da The New York Times, ha parlato di Will Poulter in Guardiani della Galassia Vol. 3 spiegando: "Ha portato vita e realtà a qualcuno che è essenzialmente un bambino nel corpo di un adulto".

Il regista ha poi sottolineato: "Will è qualcuno di molto facile con cui avere a che fare, ascolta tutto e al tempo stesso è davvero serio ed è disposto a ogni cosa. Ha i piedi per terra e semplicemente è divertente averlo sul set".

Guardiani della Galassia Vol. 3: un addio difficile, ma necessario

Il coinvolgimento di Adam Warlock nel MCU

L'interprete di Adam Warlock, pur non avendo alcuna certezza, spera di poter tornare prossimamente nel MCU: "Penso dipendi dalla reazione delle persone al personaggio. Se ai fan non piace Adam Warlock è ovvio che sarei piuttosto deluso. L'opinione della mia famiglia significa molto, ma non è necessariamente quello che mi farà tornare nel ruolo del personaggio".

In precedenza Will Poulter aveva ammesso che aveva fatto un'audizione per un personaggio Marvel di cui non era stata svelata l'identità, ma successivamente gli hanno dato delle informazioni utili: "Sapevo che questo personaggio era stato anticipato alla fine del secondo film, ma è stata una piacevole sorpresa che si trattasse di un personaggio che fa parte della storia dei fumetti e che è al centro di alcune storie che si intrecciano con quelle del personaggio di Chukwudi Iwuji".