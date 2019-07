Il Signore degli Anelli: Markella Kavenagh nel cast della serie?

Markella Kavenagh sembra sia la prima attrice scelta per recitare nella serie dedicata a Il Signore degli Anelli prodotta per Amazon.

Il Signore degli Anelli, la nuova serie prodotta da Amazon, avrebbe trovato il primo membro del suo cast: Markella Kavenagh, già apparsa in show come The Cry e Picnic at Hanging Rock. Secondo quanto riporta il sito di Variety, la giovane interprete è attualmente impegnata nelle trattative con la produzione.

Il nuovo show ispirato alla saga di J.R.R. Tolkien proporrà delle storie totalmente inedite che saranno ambientate prima degli eventi raccontati in La Compagnia dell'Anello. Amazon Studios ha già ordinato la produzione di più stagioni della serie tratta da Il signore degli anelli che potrà contare sul sostegno di Tolkien Estate and Trust, HarperCollins e New Line Cinema.

Markella Kavenagh interpreterà il ruolo di Tyra, personaggio di cui non sono stati diffusi i dettagli.

Al lavoro sulla sceneggiatura ci sono JD Payne e Patrick McKay, mentre Bryan Cogman (in precedenza nel team de Il Trono di Spade) sarà un consulente. Il regista Peter Jackson, che ha portato nelle sale cinematografiche le due trilogie tratte dai romanzi di Tolkien, non sarà impegnato in modo attivo nello sviluppo del progetto, pur essendosi dichiarato disponibile a collaborare in caso venisse interpellato.

Il signore degli anelli: 10 cose che (forse) non sapete sulla trilogia cinematografica di Peter Jackson