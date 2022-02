Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, il trailer sbanca il record di visualizzazioni

Un nuovo record stabilito dal teaser trailer de Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, lanciato domenica durante il seguitissimo Super Bowl: il video ha raggiunto ben 257 milioni di visualizzazioni.

Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, Charlie Vickers è Halbrand

Il primo teaser trailer della serie televisiva Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere di Amazon ha stabilito un nuovo record di visualizzazioni, dopo il lancio al Super Bowl. Infatti, entro le prime 24 ore dal debutto online, il filmato della durata di un minuto ha ottenuto ben 257 milioni di visualizzazioni online in tutto il mondo.

Questo si conferma il numero più alto per qualsiasi trailer di intrattenimento, che sia un film, una serie o un qualsiasi programma, mai presentato in anteprima durante la diretta della finale del Super Bowl. Il capo del marketing di Amazon Prime Video, Ukonwa Ojo, ha dichiarato:

"La risposta a Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è stata immensa. Il nostro obiettivo era quello di assicurarci di essere posizionati nell'epicentro della cultura pop, rimanendo fedeli all'universo di Tolkien. È stato incredibile vedere la straordinaria reazione a ogni operazione di marketing che abbiamo svelato nell'ultimo mese".

Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, i fan di Tolkien criticano la diversità del cast

Inoltre ha poi parlato del debutto al Super Bowl, del perché è stata fatta questa scelta: "Il Super Bowl è sempre stato concepito come l'ultimo premio per i fan, un teaser di questa portata meritava di debuttare durante il più grande evento televisivo e sportivo annuale dell'anno. Questo traguardo da record appartiene ai nostri fan e non vediamo l'ora di continuare a portarli in un viaggio incredibile".