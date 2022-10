Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, nemmeno il suo interprete sapeva di essere Sauron

La conclusione della prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha confermato i sospetti dei fan che avevano intuito la presenza di Sauron sotto le spoglie di un altro personaggio. Lo stesso interprete del personaggio in questione, però, non era consapevole di interpretare Sauron.

Attenzione: la seguente news contiene spoiler sulla prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Gli Anelli del Potere: un'immagine del sesto episodio

Introdotto nel secondo episodio de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, emergendo dalla nebbia su una zattera con assi sporgenti che sembravano l'elmo di Sauro), Halbrand ha catturato l'attenzione dei fan fin dai primi minuti. a interpretarlo, l'attore australiano Charles Vickers. Episodio dopo episodio sono stati sparsi indizi sull'identità segreta del re errante che cela un passato oscuro. Charles Vickers ha rivelato alcuni dettagli sul suo ruolo e sulla preparazione nel corso di un'intervista con l'Hollywood Reporter in cui ha spiegato che da principio neppure lui sapeva di stare interpretando Sauron.

"Non lo sapevo per certo fino all'inizio del terzo episodio. Abbiamo filmato i primi due episodi e poi lo show è andato in pausa a causa del COVID" ha rivelato l'attore. "Verso la fine della pausa, gli showrunner mi hanno fatto sedere e me l'hanno detto. Ho girato quella sequenza sulla zattera senza saperlo. L'ho filmato convinto di essere Halbrand. Ma ho avuto un sentore, se devo essere onesto. Le mie ultime due audizioni sono consistite nel leggere le battute di Riccardo III, e sappiamo che non è il tizio migliore del mondo. E poi le altre bsttute dell'audizione erano tratte da Paradise Lost, dove stai letteralmente pronunciando il discorso nei panni di Satana. Quindi questo mi ha dato la sensazione che c'era qualcosa che non andava. Ero decisamente sospettoso, ma non è stato confermato fino a poco prima che iniziassimo le riprese del terzo episodio".

Qui la recensione del finale della prima stagione de Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere. Commentando gli indizi su Sauron sparsi nella prima stagione, Vickers svela il suo preferito: "Ci sono momenti divertenti. La mia seconda battuta sulla zattera è "L'aspetto può ingannare", cosa che di cui in realtà non mi rendevo conto in quel momento perché non sapevo che stavo interpretando Sauron! Ma quando mi guardo indietro, penso: 'Wow, è tutto lì'. E poi quando entro in Númenor e mi fermo vicino alla fucina, penso che ci sia stato un momento in cui i fan che conoscono davvero la tradizione hanno sentito un campanello d'allarme".