Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2, un Easter egg della Prima Era nelle foto dal set

Le riprese de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 2 sono in corso da qualche mese in Nuova Zelanda e in Inghilterra, dove la troupe si sarebbe spostata di recente. Le prime foto dal set diffuse in rete svelerebbero un inaspettato Easter Egg che richiama la Prima Era della Terra di Mezzo.

Lo spostamento della produzione della seconda stagione dalla Nuova Zelanda al Regno Unito avrebbe destato qualche timore nei fan riguardo alla rappresentazione della Terra di Mezzo, che potrebbe improvvisamente sembrare molto diversa. Le nuove foto dal set (tramite SFFGazette.com) mostrerebbero che il team che lavora allo show non ha avuto problemi a ricreare il regno elfico di Eregion.

Ma soprattutto, sopra i Bray Studios, nel Berkshire, è stata individuata una statua che conterrebbe un riferimento a uno dei personaggi personaggi più importanti di JRR Tolkien. Si tratta dell'ex Re dei Noldor, l'artigiano Feanor, l'Elfo che ha creato i Silmaril.

Come sottolinea Ccomicbookmovie, l'aspetto curioso delle foto è il fatto che Amazon non è autorizzato ad adattare materiale dal Silmarillion o dai Racconti incompiuti di Tolkien, visto che detiene solo i diritti delle appendici de Il Signore degli Anelli. Tuttavia, non c'è nulla di male nell'alludere al passato e ipotizziamo che gli eredi di Tolkien non abbiano niente da ridire al riguardo.

La seconda stagione dee Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere dovrebbe essere presentata in anteprima su Prime Video il prossimo anno.