Il Signore degli Anelli: il nuovo franchise Warner "affosserà" Il Potere degli Anelli? La risposta di Amazon

I nuovi progetti a tema Il Signore degli Anelli attualmente in sviluppo in casa Warner Bros. Discovery potrebbero distogliere l'interesse dei fan da Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere? Non secondo il boss degli Amazon Studios Jennifer Salke.

Quanti contenuti relativi a Il Signore degli Anelli possono esistere contemporaneamente senza saturare il mercato e andare a discapito gli uni degli altri? Se chiedete a Jennifer Salke,la donna a capo degli Amazon Studios, c'è abbastanza spazio per tutto, o comunque, non sarà lo show targato Amazon Prime Video Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Poterea risentirne.

Intervistata da Variety durante la première di Creed III, Salke ha risposto prima con un diplomatico "Vedremo" a una simile domanda, e poi ha aggiunto: "Adoriamo la nostra serie originale. Ne siamo estremamente orgogliosi, e il nostro è un interesse a lungo termine. Per cui pensiamo che ci sia decisamente abbastanza affetto da parte dei fan per poter continuare a sostenere lo show ancora per molto tempo a venire"

Secondo quanto si legge su THR, con il mondo di Tolkien Warner Bros. Discovery avrebbe intenzione di replicare in un certo senso quanto fatto già da Disney con Star Wars, aspirando ad ottenere un simile successo.

Il Signore degli Anelli, la Warner vuole un nuovo franchise in stile Star Wars

Anche nel caso di Star Wars, tuttavia, soprattutto tra i fan convivono opinioni discordanti, tra chi crede che non siano necessari nuovi contenuti a tema, e chi invece li accoglie con favore, chiedendone anzi sempre di più

E voi, invece, come la vedete? E cosa vi aspettate da questi nuovi prodotti?