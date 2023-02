Il Signore degli Anelli: i fan non vogliono nuovi adattamenti live-action

I fan de Il Signore degli Anelli non sono interessati a nuovi film live-action. L'annuncio da parte di Warner Bros. dell'arrivo di nuovi adattamenti de Il Signore degli Anelli è stato accolto da un coro di lamentele su Twitter da parte dei fan dei libri e della trilogia originale di Peter Jackson. Mentre alcuni commentatori affermano che non sono necessari altri film de Il Signore degli Anelli altri sono convinti che qualsiasi tentativo di emulare la trilogia originale di Peter Jackson fallirà. Un fan ha persino paragonato il franchise de Il Signore degli Anelli alle proprietà in continua espansione di Star Wars, Marvel e DC.

Un fan ha scritto: "Adattate il Silmarillion in versione integrale o non prendetevi il disturbo".

È stato recentemente annunciato dalla Warner Bros. che la Terra di Mezzo sarebbe tornata sul grande schermo dopo che lo studio ha ottenuto i diritti de Il Signore degli Anelli di Tolkien da Embracer Group AB, gli attuali proprietari della proprietà intellettuale, nell'agosto 2022. Piuttosto che rifare la trilogia originale, i nuovi film de Il Signore degli Anelli esploreranno nuove sfaccettature della Terra di Mezzo. Peter Jackson, che ha scritto e diretto le trilogie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, ha ammesso di essere in contatto coi creativi di Warner Bros. riguardo allo sviluppo dei nuovi progetti. Al momento non è chiaro quali libri verranno adattati né se Jackson e il suo team verranno coinvolti attivamente nello sviluppo.

Nel frattempo si attende l'uscita del prequel animato The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, annunciato nel 2201.