Il Signore degli Anelli, Elijah Wood e quel momento imbarazzante e "rumoroso" durante le riprese

Anche le star si danno delle arie, se così si può dire. Questa verità universale è stata ribadita da Elijah Wood che, a proposito de Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello, ha ricordato un divertente aneddoto che ha avuto a che fare con il suo stomaco e con rumori molesti.

Nel corso della sua partecipazione all'ultimo episodio di Hot Ones, Elijah Wood ha raccontato: "Era il primo giorno di riprese de Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello. Stavamo correndo lungo le colline insieme a Merry e Pipino. Loro ci stavano inseguendo perché avevamo rubato un po' di verdure. Loro ci acciuffarono e scivolammo per le colline. A un certo punto ho mollato una scorreggia gigantesca. Ero sotto pressione, sono cose che capitano!".

Tutti quanti hanno iniziato a ridere. Iniziare così le riprese fu un vero inferno! Elijah Wood ha continuato a ricordare: "Oddio, che pessimo inizio". Già in altre occasioni, l'attore si è soffermato sulle sue notevoli flatulenze. Ad esempio, nel corso di un'intervista del 2017 con Entertainment Weekly, Elijah Wood aveva affermato di aver mollato una flatulenza in grado di risuonare per l'intero Shire.

Il celebre volto di Frodo Baggins ha anche ricordato il modo in cui il cast de Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re saltò i festeggiamenti ufficiali in seguito alla vittoria di 11 Premi Oscar e preferì il party organizzato dal sito TheOneRing.net, un modo per stare a contatto con i fan della Trilogia dell'Anello.

Elijah Wood ha ripreso il ruolo di Frodo in un cameo per Lo Hobbit ma non tornerà in Lord of the Rings, la serie distribuita nel 2022 da Amazon Prime Video che sarà ambientata millenni prima di quanto raccontato nella trilogia di Peter Jackson. Nel corso della sua partecipazione a Hot Ones, Elijah Wood ha parlato di quanto sarebbe divertente realizzare un adattamento cinematografico o seriale di GTA.