Elijah Wood su Grand Theft Auto: "Dovrebbero realizzare un film, Vice City sarebbe bellissimo"

Dopo il franchise de Il Signore degli Anelli, Elijah Wood è diventato uno degli alfieri del cinema di genere. Adesso l'attore si è unito a quel novero di personaggi che desidererebbe con forza vedere Grand Theft Auto trasposto su grande schermo.

In occasione della sua partecipazione a Hot Ones, Elijah Wood ha analizzato la direzione che potrebbe prendere un eventuale adattamento filmico di Grand Theft Auto e ha parlato del videogame di Rockstar Games come materiale di base ideale per realizzare una serie. Interrogato su quale videogioco ritiene perfetto per un'eventuale trasposizione cinematografica, Elijah Wood ha risposto: "L'universo di GTA sarebbe davvero perfetto per essere trasformato in un film o in un progetto seriale. Vice City sarebbe magnifico e potrebbe prendere la piega di Miami Vice. Anche GTA V sarebbe incredibile".

Ancora nessuno ha mai messo in cantiere progetti del genere eppure, nonostante ciò, qualche anno fa Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive ha parlato dell'idea di un adattamento del videogame e si è soffermato sulla scadente volontà dello studio di collaborare con altre case di produzione per realizzare l'adattamento di quella che viene definita come "la migliore proprietà intellettuale a cui l'umanità abbia mai dato vita".

Comunque, Wood ha parlato bene di alcuni film tratti dai videogames di Resident Evil e, in modo particolare, si è soffermato su Resident Evil: Welcome to Raccoon City, che somiglierebbe tanto ai primi due videogiochi del franchise.