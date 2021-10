Il Signore degli Anelli, Elijah Wood: "Uno degli orchi è modellato su Harvey Weinstein"

Elijah Wood ha rivelato un segreto legato alla trilogia de Il signore degli anelli: l'aspetto di uno degli orchi sarebbe modellato su quello del produttore Harvey Weinstein.

Elijah Wood è un Frodo ancora non corrotto dall'Unico Anello

Ospite del podcast di Dax Shepard Armchair Expert, l'interprete di Frodo Elijah Wood ha rivelato che il look uno degli orchi presenti nella trilogia era ispirato a un personaggio della vita reale, Harvey Weinstein. Scelta, questa, che era una sorta di "va a quel paese" nei confronti del produttore condannato per crimini sessuali.

Peter Jackson, regista della trilogia, non era un fan di Weinstein. Come ha spiegato Elijah Wood, all'inizio Jackson aveva proposto la trilogia alla Miramax, ma Weinstein voleva comprimere tutta la storia in un unico film. In più aveva minacciato di rimpiazzare il cineasta neozelandese con Quentin Tarantino prima di accettare un accorto per realizzare due film da 75 milioni di dollari che, secondo Jackson, sarebbero stati pessimi. Alla fine Peter Jackson è riuscito a trasferire il progetto alla New Line Cinema e il resto è storia.

"Penso che in principio l'idea fosse di fare due film, è stato Bob Shaye a dire 'Dobbiamo farne tre', il che era folle. Un rischio incredibile. Miramax pensava che non ci fosse alcuna possibilità".

Elijah Wood spiega come ha gestito la fama dopo Il Signore degli Anelli: "Devo tutto a mia madre"

Dopo aver messo in salvo il progetto, uno degli orchi è stato modellato su Weinstein come una sorta di inside joke per la troupe.

"A pensarci è buffo" prosegue Wood. "Ne abbiamo parlato di recente perché Dominic Monaghan e Billy Boyd hanno un podcast, The Friendship Onion. Stavano parlando con Sean Astin del suo primo ricordo una volta giunto in Nuova Zelanda. Lui ha parlato di queste maschere degli Orchi che aveva visto. E una delle maschere - come ha ricordato - era modellata sul look di Harvey Weinstein come una sorta di 'fottiti'. Credo che adesso si possa dire, lui è in carcere. Che si fotta!"