Elijah Wood spiega come ha gestito la fama dopo Il Signore degli Anelli: "Devo tutto a mia madre"

Elijah Wood ha ricordato il successo ottenuto grazie alla trilogia de Il Signore degli Anelli, in cui ha interpretato Frodo Baggins, ed ha spiegato in che modo è stato in grado di gestire la fama derivante da una delle saghe cinematografiche più amate di sempre. L'attore ha quindi detto che sua madre ha ricoperto un ruolo decisivo in questo processo.

Quando, nel 2003, la trilogia de Il Signore degli Anelli giunse al termine, Elijah Wood avrebbe potuto facilmente farsi prendere dal panico. Dopotutto, doveva capire come far andare avanti la propria carriera da attore dopo essere stato il protagonista del franchise fantasy più grande di tutti i tempi. Una cosa non semplice, insomma. Invece, l'interprete di Frodo ha usato i film di Peter Jackson come trampolino di lancio per perseguire progetti sempre più eclettici, che vanno da film horror (Come to Daddy), drammi insoliti (Ogni cosa è illuminata) e thriller comedy(I Don't Feel at Home in This World Anymore). "Ricordo di aver pensato 'Finché continuerò a lavorare su cose che sono molto diverse e probabilmente più di nicchia, sarò in grado di ritagliarmi il mio percorso", ha dichiarato a USA Today.

Quando, nel corso della recente intervista, gli è stato chiesto in che modo sia riuscito a gestire l'enorme fama derivante da Il Signore degli Anelli, Elijah Wood è tornato indietro nel tempo ed ha ricordato quanto la presenza di sua madre sia stata fondamentale. "Essere cresciuto da una madre che era così preoccupata per me e voleva che mantenessi un senso di umiltà e identità, mi ha davvero aiutato", ha dichiarato l'attore che debuttò nella trilogia fantasy a soli 18 anni. Ha quindi aggiunto: "Avevo una base solida. Quindi, quando quei film sono usciti ed erano ovunque, sono stato in grado di gestirlo. Quando Frodo era sul lato di un edificio o su un Air New Zealand 737, sono stato in grado di dire 'Quello non sono io, quello è Frodo'".

Wood ha aggiunto che l'aiuto è derivato anche dagli altri attori presenti nei film de Il Signore degli Anelli: "Una cosa importante è stata anche che l'abbiamo vissuto tutti insieme. L'idea di quella compagnia, all'interno del cast, era reale. Siamo una famiglia, siamo legati per il resto della nostra vita. Così siamo stati in grado di appoggiarci l'uno sull'altro, goderci l'esperienza e festeggiare insieme. È stata un'esperienza indimenticabile ed è stato fondamentale per poterla elaborare in modo sano".

Infine, l'interprete di Frodo ha ammesso che, a 20 anni dall'uscita del primo film, conserva ancora alcuni oggetti di scena: "Ho la spada Sting di Bilbo e Frodo. Ho un paio di piedi da hobbit. È strano che siamo già al ventesimo anniversario, sembra così surreale che sia trascorso tutto questo tempo da allora".