Il Signore degli Anelli: il cast celebra il ventesimo anniversario a ritmo di rap (VIDEO)

Il cast del film Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'Anello ha realizzato una particolare reunion per celebrare il ventesimo anniversario dell'uscita del film con una canzone rap. L'inaspettata apparizione delle star è avvenuta nel nuovo episodio di The Late Show condotto da Stephen Colbert, che è un grandissimo fan della saga.

Jon Batiste ha poi dato il via al brano musicale, un tributo hip hop della saga tratta dal capolavoro di J.R.R. Tolkien. A esibirsi sulle note della canzone #1 Trilly ispirata al film Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello sono stati gli attori Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd, Dominic Monaghan, Orlando Bloom, Andy Serkis e Hugo Weaving accanto ai rapper Killer Mike e Method Man.

Weaving, inoltre, si è messo alla prova con alcuni passaggi della canzone in elfico. Il rap ha potuto contare inoltre sulla presenza di Anna Kendrick.

La saga, prossimamente, tornerà sugli schermi, questa volta televisivi, con un'attesa serie tv prodotta da Amazon.

Gli eventi saranno ambientati migliaia di anni prima di quelli raccontati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli.

Lo show è già stato rinnovato per una seconda stagione e i suoi primi due episodi saranno diretti da J.A. Bayona, regista di film come The Orphanage e The Impossible, che si occuperà anche della produzione esecutiva.

La serie avrà come protagonisti Robert Aramayo, Joseph Mawle, Maxim Baldry, Markella Kavenagh, Ema Horvath e Morfydd Clark. Tra gli interpreti anche Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Córdova, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Cynthia Addai-Robinson, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker e Sara Zwangobani.