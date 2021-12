Il signore degli anelli, gli interpreti degli hobbit hanno una chat di gruppo

I quattro interpreti degli hobbit della trilogia de Il signore degli anelli, pluripremiata saga di Peter Jackson, sono sempre rimasti in contatto anche a distanza di anni dai film grazie a una chat di gruppo.

La compagnia dell'Anello: un'immagine degli hobbit

Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello, primo capitolo della trilogia seminale ispirata al cult di J.R.R. Tolkien, ha compiuto vent'anni. Per l'occasione, il cast si è perfino prodotto in una performance rap immortalata in un video.

Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello è uscito nel 2001, seguito da Il signore degli anelli - Le due torri e Il signore degli anelli - Il ritorno del re.

in una recente intervista su Esquire, Elijah Wood, interprete del protagonista Frodo Baggins, ha svelato alcuni retroscena sulla sua relazione con i colleghi Sean Astin, Billy Boyd e Dominic Monaghan, interpreti degli hobbit Sam, Pipino e Merry. Grazie a wsood sappiamo che gli attori sono ancora amici e hanno una chat di gruppo anche se non sono riusciti a riunirsi adeguatamente per sedici anni. Ecco le sue parole:

"Sean Astin, Billy Boyd e Dominic Monaghan sono usciti a cena e mi hanno inviato una foto della mia sedia vuota, un pensiero molto dolce. Poi si sono inviati altri messaggi la mattina scrivendo 'Andiamo a prenderci un caffè.' Probabilmente non siamo stati in grado di uscire così tutti insieme in 16 anni."

Il Signore degli Anelli: il viaggio della compagnia, da Tolkien ai film di Peter Jackson

Mentre i quattro hobbit faticano a riuscirsi tutti insieme per via delle distanze e degli impegni lavorativi, i fan de Il signore degli anelli avranno la possibilità di fare ritorno nella Terra di Mezzo quando Amazon Prime Video lancerà la sua serie kolossal The Lord of the Rings nel 2022. L'adattamento non sarà un remake de Il Signore degli Anelli di Jackson, ma si concentrerà su un periodo precedente della storia della Terra di Mezzo.