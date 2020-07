Il sapore del successo: Bradley Cooper si è ispirato a Gordon Ramsay

Bradley Cooper si è ispirato a Gordon Ramsay per il ruolo di Adam Jones ne Il sapore del successo ed ha passato molto tempo con il suo chef esecutivo.

Al fine di prepararsi per il ruolo di Adam Jones ne Il sapore del successo, Bradley Cooper ha passato dei mesi con Claire Smythe, Chef esecutivo del ristorante di Gordon Ramsay a Londra, con tre stelle Michelin, imparando a comportarsi come un vero chef pur non avendo le necessarie basi culinarie.

Il sapore del successo: Bradley Cooper in un'immagine del film

Gordon Ramsay, Marco Pierre White, Marcus Wareing, Clare Smyth e altri celebri chef di fama mondiale hanno fornito l'ispirazione per il personaggio di Adam Jones, Cooper, d'altro canto, ha scelto di emulare le tipiche sfuriate di Ramsay, preferendo il suo stile e la sua presenza a quella dei colleghi.

Il sapore del successo: Bradley Cooper e Sienna Miller in un'immagine del film

La Smyth, una celebre chef britannica, è rimasta incredibilmente sorpresa dall'entusiasmo di Bradley Cooper: l'attore era capace di assorbire ogni suo gesto durante le ore che hanno passato insieme sul set senza mai perdere la concentrazione, neanche per un secondo. Bradley era infinitamente curioso di sapere come la Smyth gestiva vari utensili culinari come pinze, cucchiai e coltelli.

La produzione de Il sapore del successo si è avvalsa della consulenza di Marcus Wareing, come consulente executive chef ed ideatore dei piatti, e quest'ultimo ha affermato, prima della fine delle riprese, che se dovesse assumere qualcuno per uno dei suoi ristoranti dai principali attori e attrici del cast sceglierebbe Sienna Miller per le sue abilità culinarie.