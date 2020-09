Il Processo ai Chicago 7: le prime reazioni della critica lodano il film di Aaron Sorkin

Solo encomi da parte della critica per Il Processo ai Chicago 7, il nuovo film scritto e diretto da Aaron Sorkin, in arrivo a fine mese nelle sale, e a ottobre su Netflix.

Come riportato anche dal sito IndieWire - uno degli outlet che ha ampiamente promosso la nuova opera di Sorkin -, i giornalisti hanno particolarmente apprezzato la pellicola - qui potete vedere il nuovo trailer de Il Processo ai Chicago 7 - e non sono mancate le lodi per un cast che, già sulla carta, si preannunciava davvero stellare (Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Yahya Abdul-Mateen II, Eddie Redmayne, Mark Rylance, Alex Sharp, Jeremy Strong, Frank Langella, John Carroll Lynch sono solo alcuni degli attori presenti nel film).

"È grandioso, un astuto connubio tra i cavalli di battaglia di Sorkin, del materiale attuale (sebbene il film argomenti in maniera piuttosto persuasiva la sua sempiterna attualità), e un cast che dal primo all'ultimo regala delle performance davvero straordinarie (ma la combo Strong/Cohen è particolarmente ispirata)" si legge infatti nel commento di Kate Erbland, editor di IndieWire, mentre Erik Davis di Fandango osserva "Il Processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin è assolutamente eccezionale, e sarà sicuramente annoverato tra i migliori film dell'anno. Arguto, avvincente, attuale, con una scrittura incredibile e delle performance sensazionali da parte di tutto il cast. Un film agghiacciante ma ispirato sul potere delle proteste". E il resto delle reazioni condivise sui social sembra concordare.

"Quella che doveva essere una manifestazione pacifica alla convention del partito democratico statunitense del 1968 si è trasformata in una serie di scontri violenti con la polizia e la Guardia nazionale. Gli organizzatori delle proteste, tra cui Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden e Bobby Seale, sono stati accusati di cospirazione e incitamento alla sommossa in uno dei processi più noti della storia americana" recita la sinossi ufficiale de Il Processo ai Chicago 7, che sarà distribuito in cinema selezionati dal 30 settembre, e reso disponibile per tutti gli abbonati Netflix a partire dal 16 ottobre sulla piattaforma streaming.