Il processo ai Chicago 7 in streaming gratuito su Youtube dal 19 al 21 febbraio

Diretto da Aaron Sorkin, Il processo ai Chicago 7 sarà disponibile da domani alle ore 9.00 fino alla stessa ora del 21 febbraio. Il film sarà disponibile in lingua originale sul canale ufficiale di Netflix su Youtube e sarà possibile attivare i sottotitoli in otto lingue, tra le quali l'italiano.

Quella che doveva essere una manifestazione pacifica alla convention del partito democratico statunitense del 1968 si è trasformata in una serie di scontri violenti con la polizia e la Guardia Nazionale. Gli organizzatori delle proteste, tra cui Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden e Bobby Seale, sono stati accusati di cospirazione e incitamento alla sommossa in uno dei processi più noti della storia americana.

Fanno parte del cast di The Trial of the Chicago 7 Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen nei panni Abbie Hoffman, leader della protesta; Joseph Gordon-Levitt nel ruolo del procuratore Richard Schultz, Michael Keaton, Frank Langella, John Carroll Lynch, Eddie Redmayne, Mark Rylance e poi ancora Alex Sharp, Jeremy Strong, Noah Robbins, Danny Flaherty, Ben Shenkman, Kelvin Harrison Jr., Caitlin Fitzgerald, Alice Kremelberg, John Doman, J.C. MacKenzie, Damien Young, Wayne Duvall, C.J. Wilson