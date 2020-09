Il processo ai Chicago 7: il trailer del film di Aaron Sorkin in uscita su Netflix e in sala

Il processo ai Chicago 7 è in uscita in alcune sale selezionate il 30 settembre e su Netflix il 16 ottobre, ma nell'attesa la piattaforma streaming ha appena rilasciato il trailer del nuovo film scritto e diretto da Aaron Sorkin.

Netflix anticipa la storia del film tratto da una storia vera: "Quella che doveva essere una manifestazione pacifica alla convention del partito democratico statunitense del 1968 si è trasformata in una serie di scontri violenti con la polizia e la Guardia nazionale. Gli organizzatori delle proteste, tra cui Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden e Bobby Seale, sono stati accusati di cospirazione e incitamento alla sommossa in uno dei processi più noti della storia americana."

Fanno parte del cast di The Trial of the Chicago 7 Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen nei panni Abbie Hoffman, leader della protesta; Joseph Gordon-Levitt nel ruolo del procuratore Richard Schultz, Michael Keaton, Frank Langella, John Carroll Lynch, Eddie Redmayne, Mark Rylance e poi ancora Alex Sharp, Jeremy Strong, Noah Robbins, Danny Flaherty, Ben Shenkman, Kelvin Harrison Jr., Caitlin Fitzgerald, Alice Kremelberg, John Doman, J.C. MacKenzie, Damien Young, Wayne Duvall, C.J. Wilson