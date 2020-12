Il padrino - Parte terza, Andy Garcia svela il vero motivo dell'abbandono di Winona Ryder

In occasione dell'uscita della riedizione restaurata e rimontata de Il padrino - Parte terza, Andy Garcia ha svelato i veri motivi che spinsero Winona Ryder a lasciare il set per essere poi sostituita dalla figlia di Francis Ford Coppola, Sofia Coppola.

Il padrino - Parte terza: una scena con Sofia Coppola e Andy Garcia

In origine, Coppola voleva Julia Roberts per il ruolo di Mary, figlia di Michael Corleone, ma lei non era disponibile. Perfino Madonna si sottopose al provino per la parte, ma ad avere la meglio fu Winona Ryder, la cui stella era in ascesa dopo film come Beetlejuice e Schegge di follia.

Andy Garcia, che nel film, interpretava Vincent Mancini, figlio illegittimo di Sonny Corleone, e aveva alcune scene importanti insieme al personaggio di Mary, ha rivelato a Insider di non aver mai incontrato Winona Ryder sul set:

"Stava lavorando a un altro film perciò non ha partecipato alle prove che abbiamo fatto a Napa prima dell'inizio delle riprese".

Secondo Vanity Fair, Winona Ryder approdò sul set de Il padrino - Parte terza in Italia subito dopo la fine delle riprese di Sirene, accompagnata dal fidanzato dell'epoca, Johnny Depp. Venne immediatamente portata all'ufficio della produzione del film per prepararsi alle riprese del giorno successivo.

Johnny Depp e Winona Ryder nel 1990

"Sembrava molto stanca, e molti membri dell'ufficio della produzione hanno notata che sembrava che qualcosa non andasse" ricorda uno dei produttori a Vanity Fair. "Ma il giorno successivo aveva solo un paio di battute, perciò non ci hanno badato."

Come svela Andy Garcia, "il giorno successivo si è presentata sul set già truccata. L'ho lasciata stare perché doveva fare dei test video, ho pensato che alla fine l'avrebbero portata sul set e l'avrei incontrata. Ma è tornata in hotel e non l'ho vista."

Secondo Vanity Fair, il giorno dopo Johnny Depp telefonò allo studio spiegando che Winona non stava bene, che non riusciva ad alzarsi dal letto e che non era in grado di recitare le sue scene. Nonostante una vista del medico della produzione, la Ryder non mise mai piede sul set de Il padrino 3 per via di un forte esaurimento nervoso. A quel punto, Francis Ford Coppola decise di affidare il ruolo di Mary alla figlia Sofia Coppola, ma la sua interpretazione scatenò le reazioni negative della critica.

