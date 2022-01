Nicolas Cage: "Ho implorato mio zio Francis Ford Coppola di farmi recitare in Il Padrino - Parte Terza"

Nicolas Cage ha rivelato che voleva recitare nel film Il Padrino - Parte Terza e aveva chiesto a suo zio Francis Ford Coppola di dargli una parte.

L'attore ha svelato l'interessante aneddoto parlando, in una nuova intervista, delle parti che ha cercato di ottenere in carriera senza riuscirci.

Francis Ford Coppola, negli anni '90, stava affrontando un periodo all'insegna dei problemi economici e aveva quindi deciso di girare Il padrino - Parte terza.

Nicolas Cage, rispondendo a una domanda di IndieWire, ha ora raccontato: "C'è una risposta davvero imbarazzante alla tua domanda perché coinvolge la mia famiglia. Mio zio stava realizzando Il Padrino - Parte terza e ho detto 'Penso realmente che dovrei essere nel tuo film, zio. Credo sia realmente una buona idea se mi scegli. Penso che potrei interpretare questa parte'".

L'attore ha quindi proseguito sottolineando: "Stava per scegliere Andy Garcia e ho detto 'Ma mi vedo più nel ruolo del figlio di James Caan e sta interpretando il figlio di Sonny. Non sta interpretando il figlio di Michael, è il figlio di Sonny. Mi sento semplicemente più James Caan'. Semplicemente non doveva accadere. No, non sarebbe accaduto. Quello era un film in cui non ho recitato e di cui avrei realmente voluto far parte".

Coppola sembra però aver avuto ragione nella sua scelta e Garcia, nonostante l'accoglienza poco positiva rivolta al film, è riuscito a ottenere una nomination agli Oscar.