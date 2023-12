Il mondo dietro di te: la catastrofe del film è ispirata a sei disastri realmente accaduti

Gli utenti Netflix non riescono a togliersi dalla testa Il mondo dietro di te, che mette in scena un'apocalisse immaginaria, ma realistica nei dettagli. E infatti molti dei disastri dipinti nel film si sono verificati realmente, come puntualizza ScreenRant.

Come anticipa la nostra recensione de Il mondo dietro di te, il film Netflix interpretato da Julia Roberts, Mahershala Ali e Ethan Hawke mostra la rappresentazione realistica di come un attacco informatico coordinato e la diffusione di fake news e disinformazione potrebbero effettivamente causare la caduta di una grande superpotenza come gli Stati Uniti. Il film basato sul romanzo omonimo di Rumaan Alam del 2020 non è una pura opera di fantasia, ma contiene riferimenti a sei disastri realmente accaduti nei decenni passati. Scopriamo insieme quali.

Il mondo dietro di te: Julia Roberts, Mahershala Ali in una scena

1 - L'Incidente di Three Mile Island (1979)

G. H. Scott (Mahershala Ali) e la figlia menzionano brevemente la possibilità che il caos di Il mondo dietro di te sia il risultato di una catastrofe nucleare come quella quasi avvenuta nell'incidente di Three Mile Island. Ruth, GH e Amanda speculano sulla possibilità che si sia verificato un attacco informatico alla centrale nucleare o, più semplicemente, che si sia verificata un'esplosione o un crollo della centrale elettrica.

Nel caso dell'incidente di Three Mile Island, un reattore nucleare presso la stazione di generazione nucleare di Three Mile Island in Pennsylvania ha subito una fusione parziale che ha avuto effetti quasi irreparabili negli Stati Uniti. Nessuno è rimasto ferito durante la fusione parziale avvenuta nel 1979, ma dopo il disastro sono state emanate numerose norme visto che le conseguenze avrebbero potuto essere assai peggiori. Ruth propone l'idea di un altro incidente di Three Mile Island mentre il gruppo cerca risposte, ma un disastro nucleare del genere probabilmente non comporterebbe un rapido collasso dei media e di Internet come illustrato nel film.

Il mondo dietro di te: cosa simboleggiano i cervi?

2 - Love You Bug (2000)

Il Love You Bug era un virus informatico che si diffuse a macchia d'olio durante l'estate del 2000 e oltre. Come spiega G. H. nel film, "le persone ricevevano un'e-mail con oggetto 'Ti amo'. Se cliccavi sull'allegato, lo avrebbe inviato a tutti i tuoi contatti. Ha paralizzato le imprese e causato danni per miliardi di dollari. Si è scoperto che si trattava solo di due adolescenti nelle Filippine." Il virus ha attaccato con successo dieci milioni di computer Windows il 4 maggio 2000, prima che venissero promulgate leggi ad hoc per impedire che cose del genere si ripetessero.

3 - Sindrome dell'Avana (2016)

Il mondo dietro di te: Julia Roberts, Mahershala Ali in una scena

Il suono abrasivo che si ode all'improvviso ne Il mondo dietro di te costringendo i personaggi a tapparsi le orecchie è un riferimento alla Sindrome dell'Avana. Secondo Health, la "sindrome dell'Avana è una condizione che alcuni funzionari governativi e i loro familiari nelle ambasciate statunitensi in diversi paesi hanno riferito di aver sperimentato dal 2016". È stato segnalato che gli effetti della sindrome dell'Avana sono sia temporanei che cronici, con malattie rilevate per la prima volta presso l'ambasciata degli Stati Uniti a L'Avana, Cuba, nel 2016. Le persone soffrivano di sintomi come perdita dell'udito e vertigini dopo aver sentito un forte rumore stridente inspiegabile che potrebbe indicare radiazioni intenzionali a microonde.

4 - Cyberattacco alla NASA (1999)

G. H. prova a utilizzare un telefono satellitare ed è scioccato nello scoprire che non funziona nonostante non ci sia alcuna ragione apparente. Ciò lo porta a credere che i satelliti degli Stati Uniti siano stati compromessi, hackerati e potenzialmente disabilitati. Anche se qualcosa di simile non è mai accaduto negli Stati Uniti, lo scenario ricorda il crimine del famigerato quindicenne James Jonathan che ha hackerato i computer della NASA e li ha spenti per 3 settimane nel 1999. Secondo la ABC l'adolescente, conosciuto con il nome utente "comrade", si è infiltrato anche nel sistema di comunicazioni interne del Pentagono durante l'hacking.

Da Bussano alla porta a Il mondo dietro di te: l'apocalisse tra le mura di casa

5 - Incidente della petroliera (2018)

All'inizio del film, mentre Julia Roberts ed Ethan Hawke sono in spiaggia coi figli, una petroliera perde il controllo e si arena sulla spiaggia. Un incidente del genere non si è mai verificato negli USA, ma secondo Aljazeera qualcosa di simile sarebbe accaduto sulla costa turca, vicino a Istanbul, nel 2018, quando una gigantesca petroliera si è schiantata su una spiaggia. È difficile dire se quella situazione abbia ispirato direttamente la scena del film Sam Esmail, ma in entrambi i casi non ci sono state vittime o feriti gravi durante nessuno degli incidenti. La scena della petroliera pone le basi spaventose per gli eventi surreali e disastrosi che si verificheranno poco dopo.

6 - Lo schianto delle Tesla col pilota automatico (2023)

Le Tesla automatizzate non hanno causato pericolosi blocchi stradali sulle principali autostrade americane come nel film, ma recenti rapporti hanno sottolineato il numero crescente di incidenti e morti legati alla tecnologia di guida automatica. Secondo il Washington Post, a giugno 2023 sono stati segnalati un totale di 736 incidenti e 17 vittime a seguito delle tecnologie di pilota automatico e di guida completamente autonoma specifiche di Tesla. Naturalmente il boss di tesla Elon Musk si è risentito contestando la scena del film in un post su X e attirandosi addosso le critiche degli utenti che lo hanno accusato di non aver visto il film visto che le sue recriminazioni sembrerebbero 'fuori tema'.