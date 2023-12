Il mondo dietro di te: cosa simboleggiano i cervi?

Dopo essere stato distribuito su Netflix nel weekend, Il mondo dietro di te continua a far discutere il pubblico sui social media per i temi inquietanti che tocca e per le strane presenze nel film, in primis i cervi che tornano a più riprese.

Come anticipa la nostra recensione de Il mondo dietro di te, il film Netflix interpretato da Julia Roberts, Mahershala Ali e Ethan Hawke racconta la storia inquietante di due famiglie che finiscono per vivere insieme un'apocalisse. In tutto il film c'è un simbolo importante che continua a ripresentarsi, il cervo, ma cosa significa esattamente? Scopriamolo insieme.

Il mondo dietro di te: Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali e Myha’la in una scena

Ne Il mondo dietro di te, basato sull'omonimo romanzo di Rumaan Alam, Amanda (Julia Roberts) e Clay (Ethan Hawke) portano i loro due figli Archie (Charlie Evans) e Rose (Farrah Mackenzie) in vacanza al mare a Long Island. Solo che, mentre sono lì, si verificano una serie di eventi misteriosi. Una petroliera finisce sulla spiaggia, il wifi e la TV smettono misteriosamente di funzionare, e un padre (Mahershala Ali) e una figlia (Myha'la), G.H. e Ruth, si presentano alla loro porta nel cuore della notte sostenendo di essere i proprietari della casa e rivelando che a New York c'è un blackout in corso. In poche ore, il mondo precipita in un'apocalisse e le due famiglie si trovano costrette a lottare per proteggersi a vicenda.

L'apparizione dei cervi

Nel corso del film i cervi appaiono in varie zone, soprattutto in fondo al giardino. All'inizio del film, quando arrivano a casa per la prima volta, Amanda indica una dolce cerva e il suo cerbiatto che giocano in giardino. Più tardi, Rose si dirige in giardino dove vede un folto gruppo di cervi riunirsi e fissarla. E alla fine del film Amanda e Ruth sono circondate dai cervi nel bosco dietro casa. Mentre Clay guida la sua macchina, sentiamo la radio annunciare che un disastro ambientale sta influenzando i modelli di migrazione degli animali, il che spiega perché i cervi, e più tardi i fenicotteri, si spostano così rapidamente negli ambienti umani.

A fare chiarezza ci ha pensato Sam Esmail, regista di Il mondo dietro di te, in un'intervista con Tudum di Netflix:

"I cervi sono creature pacifiche. Ho pensato che fosse interessante trasformare quella dolce immagine in una sorta di avvertimento inquietante e minaccioso. Questo è il trucco di questo film. Abbiamo sempre cercato di prendere le cose che non abbiamo mai considerato una minaccia per poi ribaltarle".