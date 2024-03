Il mondo dietro di te è il film più visto in streaming del 2023

A parte Barbie e Oppenheimer, pochi altri film hanno animato il dibattito tra gli appassionati di cinema come Il mondo dietro di te, l'ultimo film scritto e diretto dal creatore di Mr. Robot Sam Esmail.

Il mondo dietro di te: Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali e Myha’la in una scena

Adattamento del romanzo di Rumaan Alman, Il mondo dietro è un thriller apocalittico che ha dominato la classifica streaming negli USA nel 2023 per ben tre settimane. La società Nielsen ha pubblicato i dati dei film con le migliori performance durante tutto l'arco dello scorso anno e al primo posto si piazza proprio il film di Esmail.

Dominio streaming

Il mondo dietro di te ha battuto anche altri film di successo come Super Mario Bros. - Il film e Barbie, diventando il quinto film più popolare di Netflix di tutti i tempi con 141,3 milioni di visualizzazioni accumulate fino a febbraio 2024.

Il film racconta la storia di due famiglie durante una crisi nazionale che potrebbe coinvolgere un massiccio attacco informatico in tutti gli Stati Uniti. La crisi rimane avvolta da un alone di mistero e non del tutto definita e anche per questo motivo lo spettatore ha a disposizione soltanto indizi frammentati per cercare di comprendere cosa sta accadendo. Nel cast di Il mondo dietro di te troviamo Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Myha'la Herrold e Kevin Bacon.